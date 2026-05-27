Un equipo de científicos descubrió una nueva especie marina en el fondo del océano. El hallazgo estuvo liderado por la experta del Field Museum de Chicago Janet Voigh, aunque también participaron investigadores de la Fundación Charles Darwin y de la Universidad de Bonn .

La especie encontrada es un pequeño pulpo que vive en la oscuridad del mar. El particular avance se dio cerca de la isla Darwin, en las famosas islas Galápagos. Los científicos se sorprendieron al ver que este animal habita a una gran profundidad, a más de 1.800 metros por debajo de la superficie del agua .

El nuevo animal, un hallazgo único para la ciencia

Los científicos nombraron a este animal como Microeledone galapagensis. Una de sus características más llamativas es que tiene un hermoso color azul. Además, la piel de su espalda casi no tiene color ni manchas.

La fisionomía de este pulpo tiene detalles físicos muy particulares, ya que cuenta con un diente central de gran tamaño en su boca a diferencia de otras especies similares. También posee pocas ventosas en sus brazos y un órgano de embudo bastante grande.

Este pulpo es tan chico que cabe perfectamente en la palma de una mano.

Este animal pertenece al grupo de los pulpos pigmeos. Está emparentado con otra especie pequeña que vive en el mar. Sin embargo, se diferencia de ella por la forma en que se distribuye el color dentro de su cuerpo.

La investigación que llevó al descubrimiento

El primer avistamiento de este pulpo ocurrió en el 2015 gracias a un vehículo submarino. Sin embargo, los científicos tardaron diez años en confirmar que era una nueva especie. Esto se debió a que el proceso de estudio en el laboratorio es muy largo y estricto.

Para no dañar al animal, la investigadora Janet Voigh decidió no cortarlo ni abrirlo. En su lugar, el equipo utilizó un moderno sistema de rayos X en el museo. Así lograron crear un mapa en tres dimensiones de su cuerpo sin destruir el ejemplar.

Este descubrimiento es muy importante porque demuestra que todavía falta mucho por explorar en el mar. Las islas Galápagos tienen una gran variedad de animales, especialmente en sus zonas profundas. Los científicos creen que en el fondo del océano aún existen muchas especies desconocidas por descubrir.