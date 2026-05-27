El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a poner el foco en la digitalización de trámites y celebró una herramienta que ya permite firmar documentos de manera digital, remota y con validez legal desde cualquier punto del país .

FIRMA DIGITAL DESDE TU CASA. ¿Querés firmar un documento de manera digital con validez legal y sin moverte de tu hogar? ¡Ya se puede! Este tweet es para contarte como hacer. ¡Gracias Córdoba por hacerlo posible!



Paso 1. Tenés que hacerte Ciudadano Digital de Córdoba… pic.twitter.com/chwpxrAzqn — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 26, 2026

A través de un extenso mensaje en redes sociales, el funcionario destacó el sistema desarrollado por la provincia de Córdoba, que habilita a cualquier usuario, incluso sin residir allí, a obtener una firma digital sin necesidad de asistir presencialmente a una oficina pública.

La iniciativa se apoya en el Decreto 743/24 impulsado por el gobierno de Javier Milei, que habilitó la emisión remota de certificados de firma digital.

Qué es la firma digital y para qué sirve

La firma digital permite validar la identidad de quien firma un documento electrónico y garantizar que el contenido no fue modificado. En Argentina, tiene validez jurídica equivalente a una firma manuscrita, siempre que cumpla con los requisitos previstos por la ley.

En la práctica, sirve para:

firmar contratos,

autorizar documentos comerciales,

validar acuerdos laborales,

enviar documentación societaria,

cerrar operaciones sin imprimir papeles.

Según aseguró Sturzenegger, el sistema podría acelerar procesos en empresas y reducir costos administrativos .

El funcionario mencionó como ejemplo el caso de compañías de alquiler de autos que podrían eliminar formularios físicos y hacer que el cliente llegue al aeropuerto con toda la documentación ya firmada digitalmente.

Cómo obtener la firma digital remota paso a paso

El sistema funciona a través de la plataforma de Ciudadano Digital de Córdoba.

1. Crear una cuenta de Ciudadano Digital

El primer paso es registrarse en la plataforma oficial de Ciudadano Digital Córdoba.

No es necesario vivir en Córdoba y el trámite inicial demora apenas unos minutos.

2. Validar identidad desde el celular

Luego hay que descargar la aplicación móvil de Ciudadano Digital y completar la validación de identidad Nivel 2.

El sistema solicita:

foto del DNI,

selfies para reconocimiento facial,

validación biométrica.

El ministro de Deresgulación recomendó realizar el proceso “con mucha luz” para evitar errores en la verificación.

3. Firmar documentos online

Una vez validada la identidad, el usuario puede ingresar al portal oficial de firma digital de Córdoba:

Firma Digital Córdoba

Allí se pueden cargar documentos PDF y firmarlos digitalmente mediante una doble autenticación desde el celular.

El sistema también permite solicitar la firma de otras personas: se ingresa su CUIT y reciben una notificación para firmar el mismo documento. Además, la plataforma avisa por mail cuando el proceso fue completado.

El mensaje político detrás del anuncio: palo para el sector privado

En su publicación, Sturzenegger sostuvo que esperaba que empresas privadas o plataformas tecnológicas avanzaran rápidamente sobre este tipo de soluciones tras la flexibilización normativa introducida por el Gobierno nacional.

Incluso mencionó a Mercado Libre como una de las compañías que podrían haber desarrollado herramientas similares debido a su capacidad de validación de identidad y alto volumen de transacciones.

Sin embargo, afirmó que la adopción privada no ocurrió y destacó que fue el gobierno cordobés el que tomó la iniciativa.

Es decir, reconoció la adopción temprana por parte del sector público y no del sector privado que él tanto pondera.