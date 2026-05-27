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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 27 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este miércoles, 27 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5448 - Muerto que habla

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 27 de mayo

 1°5448 11°2608
 1963  12°0433
 3°3416 13°4519 
 0755  14°3877 
 2046  15°0583 
 6°8102  16°5268
 9652  17°2078 
 6350  18°3372 
 2538  19°1229 
 10°8340 20°3131 

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¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla indica duelo o asuntos sin resolver; tu mente busca cierre.

También puede ser un consejo simbólico: escucha el mensaje y tus emociones para hallar el sentido.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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