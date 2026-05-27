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Este miércoles, 27 de mayo de 2026, la cotización del dólar blue tras la apertura de mercados es de $ 1.420 para la compra y $ 1440.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.
La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 10.93%, es menor que la volatilidad anual de 17.76%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.
¿Cómo fue la variación del dólar en el último año?
El dólar blue ha llegado a cotizar en el último año en un valor máximo de $ 1.510, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.375.
Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1435.0, según los datos registrados.
¿Cómo calcular el dólar tarjeta?
Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.
Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.
¿Cómo comprar dólares a precio oficial?
El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central suprimió las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente:
- Compras electrónicas (homebanking o apps bancarias): se habilita la compra de divisas sin tope para personas humanas.
- Compras en ventanilla con saldo en cuenta bancaria: también será posible adquirir dólares sin límite si los pesos necesarios para la transacción ya estén depositados en la cuenta.
- Compras en ventanilla con efectivo en pesos: se podrá comprar hasta u$s 100 mensuales si se presenta una declaración jurada en la que certifique no haber superado ese monto en otras entidades.