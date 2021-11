Golpe al bolsillo: estos son los principales aumentos que llegarán en diciembre y enero

Los meses de diciembre 2021 y enero 2022 llegarán con aumentos en tarifas de taxis, autopistas, estacionamiento medido, prepagas, monotributo, tasa de ABL y patentes, entre otros. A continuación, el detalle de los incrementos que vendrán en los próximos meses.

Tarifas de taxis:

Las tarifas de taxis en la Ciudad de Buenos Aires aumentarán un 30% desde el 1 de diciembre , por tercera vez en el año, según dispuso el Gobierno porteño.

Con el nuevo ajuste, se modificarán tanto las tarifas diurnas como las nocturnas. Así, las tarifas a cobrar son las siguientes:

diurna : la bajada de bandera aumenta a $ 111 y cada ficha (que cae cada 200 metros de recorrido o, si el auto está en espera, cada un minuto) costará $ 11,10.

: la bajada de bandera aumenta a $ 111 y cada ficha (que cae cada 200 metros de recorrido o, si el auto está en espera, cada un minuto) costará $ 11,10. Nocturna: un 20% más cara que la diurna, comienza a partir de las 22:00 y termina a las 06:00, la bajada de bandera queda en $ 133,20 y la ficha será de $ 13,22.

Autopistas:

Las autopistas, la VTV y el estacionamiento medido subirán entre 45% y 50% en la Ciudad de Buenos Aires desde enero , de acuerdo con las propuestas enviadas por el Gobierno porteño para ser tratadas en audiencias públicas.

El Gobierno porteño publicó en el Boletín Oficial la convocatoria a audiencias públicas para diciembre a fin de aplicar subas en esos servicios.

El incremento de las autopistas abarca a las 25 de Mayo, Perito Moreno, Illia y Alberti, así como al Paseo del Bajo, utilizado por el tránsito pesado y los micros de larga distancia.

En horario pico, en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno el peaje para automóviles subirá de $ 148,22 a $ 215. En la Illia, el alza será de $ 61,03 a $ 88,50; y en el peaje Alberti, de $ 41,85 a $ 60,68, lo cual representa una suba del 45%.

En franjas horarias no pico habrá que pagar $ 151,71 en autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno; $ 63,21 en la Illia, y $ 48,04 en el peaje Alberti.

El tránsito pesado o los micros de larga distancia que utilizan el Paseo del Bajo afrontarán una suba del 47%, ya que pasarán de pagar $ 135,63 a $ 199,66, con tarifa única.

¿Cuándo es el horario pico? De lunes a viernes de 7 a 11 y de 16 a 20 horas, en ambos sentidos; y los sábados, domingos y feriados de 11 a 15 hacia Provincia y de 17 a 21 hacia el centro.

VTV:

En enero la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aumentará un 51% : pasará de $ 2665 para autos y de $ 1002 para motos a $ 4024.33 y $ 1513.22, respectivamente. La suba anterior había sido del 45% y empezó a regir en marzo de este año.

La audiencia pública para el aumento de la VTV, obligatoria para todos los vehículos de más de tres años de antigüedad y las motos con más de un año, se llevará adelante el 22 de diciembre a las 12 horas.

Estacionamiento medido:

La tarifa del estacionamiento medido subirá un 50% , pasará de $ 30 la hora a $ 45. Hasta marzo de este año era de $ 15, pero en ese mes su valor se duplicó. El 23 de diciembre a las 12 fue convocada la audiencia pública previa al aumento del estacionamiento medido.

Prepagas

El último tramo aprobado por el Gobierno implica un aumento del 9% a partir de enero de 2022 para las prepagas.

El Gobierno autorizó el 30 de julio pasado cuatro aumentos del 9% cada uno (agosto, septiembre, octubre de 2021 y enero de 2022), y en forma acumulativa, a las empresas de medicina prepaga, los cuales se sumaban al incremento del 13,5% aprobado a principios de 2021. Fue a través de la Resolución 2125/2021 del Ministerio de Salud que se aprobó la suba sobre las cuotas de los afiliados.

Monotributo

A partir de enero de 2022 comenzarán a regir los nuevos topes de facturación y las cuotas mensuales en el monotributo, según reveló El Cronista tras consultar a la Administración Federal de Ingresos Pública (AFIP).

Monotributo 2022: la tabla con las nuevas escalas y los topes de facturación

Desde el 1 de enero, las escalas y topes subirán un 52,7%. A partir de ese mes, la categoría A (la más baja del monotributo) pagará $ 349,05 de impuestos, $ 1540 de aportes al SIPA y $ 2150 de obra social, lo que totaliza $ 4039 mensuales. En tanto, los contribuyentes de la categoría B pasarán de abonar $ 2958 a $ 4517. La cuota de la última escala permitida, la H, pasará para servicios de $ 12.789 a $ 19.525.

Patentes:

El Gobierno porteño presentó el 17 de noviembre pasado el proyecto de Presupuesto 2022, que prevé que la tasa de ABL se actualizará por inflación y las patentes lo harán sobre la base del valor del auto en el mercado.

La iniciativa se tratará el próximo 9 de diciembre y pese a que no se crearán nuevos impuestos, los tributos subirán en línea con la inflación.

ABL y patente en CABA: de cuánto serán los aumentos en 2022

Para calcular el valor de las patentes se tomará la valuación de los automotores, de según sus características y los valores asignados por la cámara representativa de la actividad aseguradora automotriz, publicaciones especializadas y la cámara de concesionarios oficiales.

Los autos se clasifican en cuatro categorías, a partir de las cuales se determina la alícuota a pagar:

Valor fiscal menor o igual a $ 2,8 millones, se abona 3,2%.

Entre $2,8 millones y $ 3,85 millones, se paga 4%.

Para vehículos valuados desde $ 3,85 millones y hasta $5,6 millones, la alícuota será de 4,5%.

Los autos con valor fiscal mayor a los $ 5,6 millones pagarán 5%.

El Gobierno estima recaudar $ 38.458,8 millones mediante el impuesto a las patentes, el 4,6% del total de los ingresos.

ABL:

El Impuesto Inmobiliario o ABL se actualizará de forma mensual y progresiva, en función de la inflación porteña.

Para la primera cuota, correspondiente a enero 2022 se tomará la inflación de agosto de 2021: e n enero subirá 2,9%, en febrero 3,4% y en marzo 3,7% .

. La variación del resto de los meses dependerá de la evolución de los precios en la Ciudad a partir de noviembre de este año.

Se prevé recaudar más de $ 56.646 millones con este impuesto, que significa el 6,7% del total de los ingresos.

Por último, cabe mencionar que también estaba previsto para diciembre el incremento del 8% de la nafta, sin embargo todo apunta a que dicho aumento sería postergado. Al menos, así lo indicó el secretario de Energía, Darío Martínez, en diálogo con AM 1420: "Ya está iniciado el decreto para postergar la actualización del impuesto a los combustibles. Creemos que hasta que no esté sancionada la nueva Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas lo mejor es dejarlo como está, para que no haya impacto en surtidores".