El mercado inmobiliario en España seguirá experimentando un aumento en su valoración durante el año 2026. Las proyecciones sugieren que el precio de la vivienda seguirá su trayectoria ascendente, mientras que el alquiler permanecerá bajo presión, en un entorno donde la oferta disponible no satisface la demanda existente. De acuerdo a los análisis publicados por el portal inmobiliario Pisos.com y citados por EFE, se estima que el precio de la vivienda podría incrementarse un 7,8% en 2026. Asimismo, se prevé que el precio del alquiler experimente un aumento del 6,8% interanual en 2026, perpetuando la tensión en el mercado residencial. En el ámbito de las hipotecas en España, Pisos.com proyecta para 2026 unas 528.000 hipotecas, lo que supondría un incremento del 6,4% respecto al año anterior. El director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, advierte de que la concesión de crédito “levantará el pie del acelerador”. Aunque muchos solicitantes cuentan con capacidad de pago mensual, el ahorro inicial continúa siendo un obstáculo para parte de la demanda. Las previsiones descartan una caída generalizada de precios a corto plazo. El estudio señala que, mientras la oferta no crezca de forma significativa, no se producirá una corrección estructural del mercado. En cuanto a la compraventa de viviendas, el portal estima que en 2026 se superarán las 744.000 operaciones, lo que representaría un aumento del 4,9% interanual. El informe subraya que el coste del suelo y los gastos de desarrollo siguen siendo factores determinantes que dificultan la generación de nuevo stock. Sin un aumento claro de la oferta, el mercado continuará tensionado durante 2026. La demanda continuará siendo selectiva y sensible al precio. Los jóvenes seguirán encontrando mayores dificultades para acceder a la compra ante la combinación de precios altos y exigencias de ahorro previo. Además, el encarecimiento no será homogéneo. En determinadas zonas donde los precios ya se sitúan en niveles elevados, podría observarse una moderación en el ritmo de crecimiento, aunque no una caída generalizada. El informe también apunta a que el marco regulatorio ha generado efectos mixtos sobre la oferta. Algunas medidas han reforzado la protección de determinados colectivos, pero también han influido en la disponibilidad de viviendas en alquiler. Con este escenario, 2026 se perfila como un ejercicio de moderación en el ritmo de crecimiento, pero sin cambio de tendencia. La evolución de la oferta seguirá siendo el factor clave para determinar si el mercado logra estabilizarse o mantiene la presión sobre precios y rentas. El mercado del alquiler en España mantendrá su tendencia alcista. Pisos.com estima una subida del 6,8% en 2026, impulsada por el desequilibrio entre número de inquilinos y viviendas disponibles. “Alquilar se ha transformado en un desafío de supervivencia debido a que existe una mayor cantidad de inquilinos en comparación con los pisos disponibles”, señaló Font al analizar la situación del mercado.