Darío Genua era Secretario de Ciencia y Tecnología desde 2024.

En esta noticia Quién es Darío Genua

El gobierno de Javier Milei definió este sábado la salida del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, quien estuvo dos años en el cargo.

Así lo supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, que confirmaron que están en la búsqueda de un reemplazante.

Quién es Darío Genua

Genua es un hombre del asesor Santiago Caputo, como consigna la agencia NA, y días atrás había perdido el control de tres áreas importantes: el Enacom, Arsat y el Correo Argentino.

En un decreto publicado esta semana, Enacom pasó a manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras que Arsat y Correo Argentino, quedaron a cargo de su mano derecha, el vicejefe de Gabinete del Interior, de Gustavo Coria.

Javier Milei y Diego Santilli en el Tedeum del 9 de Julio (NOTICIAS ARGENTINAS)

Llegó al cargo cuando Guillermo Francos asumió como jefe de Gabinete. En esa ocasión, Alejandro Cosentino, hombre vinculado a Nicolás Posse, presentó su renuncia a ese rol por el cambio en la jefatura de Gabinete.

Se espera que el reemplazante sea una persona cercana a Diego Santilli, ya que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.