Martín Guzmán advirtió sobre los riesgos de la dolarización: "Genera desempleo..."

El exministro de Economía, Martín Guzmán, alertó este miércoles que la dolarización ya comenzó en el país mediante el BOPREAL, explicó las consecuencias que podría traer a la inflación y qué pasó con los países que implementaron esta política monetaria hacia la moneda norteamericana.

En dialogo con Neura Media, plataforma de Streaming dirigida por el periodista Alejandro Fantino, el exministro Martín Guzmán rompió el silencio al decir que en Argentina ya "comenzó la dolarización", y explicó qué se pone en juego con esta medida.

Según el economista, "La dolarización es que los hijos y los nietos de los argentinos migren. Porque lo que termina ocurriendo cuando un país pierde la moneda es que, no pueda producir porque no puede competir, y la gente no encuentra oportunidades y se va", explicó.

Del infierno al cielo: el bono del dólar para importadores agotó la primera serie

Martín Guzmán, duro contra Javier Milei: "el 25% de inflación no es para terminar en andas"

La relación dolarización y población de Martín Guzmán

Con una mirada más global, Guzmán remarcó los casos de los países que dolarizaron y qué pasó con la población: "Ecuador es el país de América Latina, sin ser el más grande, que más remesas recibe hoy. La gente se va y manda plata desde afuera. Pero no podes juntarte el domingo a comer un asado con tu hijo. A mí me gustaría, no tengo hijos, pero me gustaría tener el día que tenga, me gustaría poder, como hace mi viejo conmigo, verme el domingo al mediodía".

En segundo lugar, explicó el caso de Grecia pero con el euro, que atravesó una crisis de deuda que llevó a una serie de rescates financieros por parte de la Unión Europea y el FMI entre 2010 y 2018, poniendo en riesgo su permanencia en la zona euro.

"En Grecia, entre el 2007 y el 2021, se fue el 6,2% de la población. Se fueron del país dos grupos: la gente joven y los que están formados".

"Puerto Rico, vos miras la serie de población. Se fueron, se destruyeron las familias. Mira caso por caso. Con la dolarización se fracturó a las familias, la gente se fue del país. La única forma de resolver tu problema de empleo es yéndote cuando no lo tenes. Y la dolarización genera desempleo".

Luego fue consultado sobre la convertibilildad y respondió que "es mucho menos dura que la dolarización. Es mucho más difícil de dar vuelta..." "Define lo que somos como país", concluyó.

La dolarización y el Bopreal

A principios de enero, en una entrevista en Radio Con Vos, Martín Guzma reveló que la dolarización ya había comenzado, y este miércoles sostuvo que "comenzó con la emisión de un bono en dólares del Banco Central, que se llama Bopreal", que ya llevan U$S 4.500 millones emitidos.



¿Qué pasará con la inflación según Martín Guzmán?

"Yo veo que puede bajar la inflación intermensual, pero va a haber una inercia inflacionaria alta, porque hay sectores de la sociedad que, lógicamente, se van a resistir, ser los que pagan todo el ajuste, como la clase media, se va a resistir", explicó.

"Inclusive con cosas que no tienen un sentido, por ejemplo, el tema de la desregulación completa de la medicina prepaga", mencionó Guzmán en primer lugar, y según su análisis, con la desregulación te suben los precios de una forma que genera una transferencia de recursos".

Las consecuencias que traería la dolarización, según Guzmán

El economista advierte que este proceso podría llevar a situaciones complejas, especialmente en contextos de fluctuaciones económicas globales. Según Guzmán, si un país vecino como Brasil enfrenta una crisis monetaria que resulta en la devaluación del real, esto podría hacer que los productos argentinos se vuelvan relativamente más caros en comparación. Del mismo modo, una devaluación del yuan en China podría tener un impacto similar, aumentando los costos relativos de los productos argentinos en los mercados internacionales.

A su vez, "si hay una caída de la demanda global. Vos ahora no tenes un mecanismo para restablecer tu competitividad como país. Porque si Brasil se vuelve más barato, vos decís, bueno, yo quiero competir con los brasileños. Pero la única forma de poder volverte más barato no es con el tipo de cambio creciendo. Porque no tenes más moneda", explicó Guzmán.