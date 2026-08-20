La encuesta de condiciones crediticias que realiza trimestralmente el Banco Central se convirtió en un parámetro para ver dónde están paradas la mayoría de las entidades. Para el tercer trimestre del año, a nivel agregado, se anticipa un sesgo levemente restrictivo en los estándares crediticios asociados al segmento de las empresas a nivel general.

Con relación a los términos y condiciones de los créditos aprobados a las empresas, en el segundo trimestre el conjunto de entidades participantes señaló una tendencia hacia una significativa flexibilización de los spreads sobre el costo de fondeo en todos los segmentos de empresas.

Menos plazos

Por su parte, los plazos de otorgamiento y los requerimientos de garantía se restringieron en distinta intensidad.

“Durante el segundo trimestre, el agregado de bancos encuestados percibió una leve disminución de la demanda crediticia, siendo más intensa en el segmento de las pymes. Para el tercer del año trimestre se anticipa un leve aumento de la demanda crediticia a nivel general de las empresas”, revela el informe.

Se anticipa una tendencia hacia la restricción de los estándares crediticios en las líneas al consumo y neutralidad en el segmento con garantía real.

La Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC) es un relevamiento trimestral que tiene como objetivo recabar información adicional sobre el comportamiento y las tendencias observadas en el mercado de crédito bancario.

La ECC se encuentra dirigida a los máximos responsables del área crediticia de las entidades financieras relativamente más grandes que conforman el mercado local.

Estas entidades representan en conjunto aproximadamente 90% del mercado de crédito al sector privado. Se ha buscado que el conjunto de entidades encuestadas guarde representatividad en los distintos segmentos crediticios relevados.

En hogares

También se refiere a la situación crediticia de los hogares. En el segundo trimestre de 2026, según se desprende de las respuestas de las entidades participantes, los estándares crediticios permanecieron sin cambios de magnitud en las líneas hipotecarias y en otros créditos al consumo y se restringieron (con distinta intensidad) en los prendarios y en las tarjetas.

Se anticipa una tendencia hacia la restricción de los estándares crediticios en las líneas al consumo y neutralidad en el segmento con garantía real.

Con respecto a los términos y condiciones de los créditos aprobados a las familias, durante el segundo trimestre el agregado de bancos encuestados indicó una leve flexibilización de los spreads sobre el costo de fondeo en otros créditos al consumo.

En tarjetas

Por su parte, los montos máximos de otorgamiento, las comisiones y los requerimientos de garantía se restringieron significativamente en las tarjetas.

Durante el segundo trimestre de 2026, a nivel agregado se percibió un sesgo hacia una disminución de la demanda crediticia en todas las líneas a los hogares, siendo de mayor intensidad en los prendarios y en otros créditos al consumo.

Para el tercer trimestre se prevé un aumento generalizado de la demanda en el segmento de las familias, con excepción de los otros créditos al consumo que se mantendría sin cambios de magnitud.

Nivel de mora

El economista Marcos Victorica se basa en el último Informe de Bancos del BCRA, que da cuenta que el nivel de mora en las familias alcanzó el 12,8%, mientras que en las empresas fue del 3,5%.

“Estos números son, en parte, consecuencia natural de las elevadas tasas de interés. El costo financiero total de las líneas ofrecidas por los bancos, es decir, lo que le cuesta al usuario el préstamo adquirido, puede superar ampliamente el 100% anual, y en algunos casos alcanzar niveles superiores al 300%”.