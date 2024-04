Dos focos de tensión política que preocupan al Gobierno se agudizaron en los últimos días y tienen que ver con cierto clima de hartazgo ante la crisis económica sumado a los informes sobre la seguridad del jefe de Estado. Son dos focos diferenciados y equidistantes pero que encuentran un eje en común: la integridad física de Javier Milei y la salvaguarda de su programa de gobierno en el tiempo con sustento electoral.

Desde el domingo pasado en que Milei decidió regresar anticipadamente a la Argentina desde Miami por los ataques de Irán a Israel y convocó a una urgente reunión de gabinete hasta los informes que revelaron amenazas concretas al jefe de Estado, los hábitos de la custodia presidencial y sus movimientos cambiaron rotundamente.

En paralelo a esto en la Casa Rosada alertaron que hay signos claros de cierto malestar social en aumento por la crisis económica, el ajuste, una inflación que sigue por arriba de los salarios y las tarifas que golpean el bolsillo de clase media y baja duramente. Se subraya "clase media golpeada" que es un sector que en gran medida votó a Milei.





La seguridad presidencial

"Estamos en una situación de fragilidad que sólo Milei puede exponer fortaleza. Pero ello implica desgaste", admitió ante El Cronista un destacado funcionario de la Casa Rosada el viernes por la noche.

Hacia pocas horas que desde el Ministerio de Seguridad habían filtrado un informe reservado que alertó sobre los problemas de seguridad del Presidente en los traslados aéreos y revelaba al menos al 13 "vulnerabilidades detectadas" por haber viajado Milei en vuelos comerciales.

El problema de los viajes del Presidente desde que asumió en diciembre se reiteran porque nunca quiso viajar en la flota presidencial de la Casa Militar. Pero fuentes de alta jerarquía del Gobierno dijeron a El Cronista que no se trata de "nada nuevo". Solo que el contexto mundial de tensión en Medio Oriente y la decisión de Milei de jugar fuerte por Israel despertó una alerta roja que antes no estaba tan presente.

El informe sobre la seguridad de Milei en los viajes comerciales fue elaborado por la Dirección Nacional de Logística y Equipamiento Federal, que depende de la ministra Patricia Bullrich. Allí se señaló que "las líneas comerciales no transportan custodias armadas, en caso de un ataque directo, imposibilita dar respuesta y repeler la agresión. En esta situación se debe considerar el personal de tripulación, por no contar con antecedentes de los mismos como así también la lista de pasajeros que deliberadamente o no, constituyen una posible amenaza contra la seguridad presidencial".

En los últimos días se decidió aumentar la cantidad de custodia presidencial de Milei de la Casa Militar y el portavoz Manuel Adorni anunció que el jefe de Estado dejará de viajar en aviones comerciales.

En la Casa Militar hay cierta desconfianza con los referentes de la Fuerza Aérea que se deben hacer cargo de la flota presidencial por decisión de Karina Milei. Hay una interna allí entre la Casa Militar y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el brigadier Xavier Isaac que no se resolvió.

Además, al problema de los enfrentamientos internos y los movimientos fuera de agenda del Presidente se le agrega la logística. De los tres aviones de la flota presidencial, Milei tiene disponible para uso solo del Learjet 60SE. Este Boeing 757-256 tiene que ser revisado este año. A la vez, el Boeing 737-500 no tiene horas de vuelo suficientes. El otro problema es que si Milei opta por viajar en la flota presidencial el Learjet es de corta distancia, por lo que no es adecuado para viajes internacionales. Los pilotos de los dos Boeing todavía no renovaron sus licencias.

Hay más problemas que tienen que ver con la compra de repuestos, el traslado de la flota para hacer el chequeo anual. "La flota está muy frágil" dijo un funcionario de peso de la Casa Militar.

Tensión social en aumento

Pero el problema del Gobierno no se limita a las alertas de la seguridad presidencial en los vuelos sino también a un "contexto de mucha tensión social y malestar", dijeron en la Casa Rosada.

A pesar de los anuncios optimistas de Adorni y la arenga permanente de Milei sobre una baja de la inflación y una mejora en la macroeconomía, hay funcionarios que admiten abiertamente que la crisis está golpeando duro en sectores medios que se caen a la pobreza. es el electorado que en gran medida votó a Milei.

"Hay que poner la cabeza en esos sectores y apuntalarlos urgente porque son los que salen a laburar y bancan a este Presidente", explicó a El Cronista un destacado ministro.

En el gobierno creen que los sectores bajos con la AUH, el aumento de Tarjeta Alimentar y otras ayudas estaría cubierto en la canasta básica. También aseguran que los cortes de calle se atenuaron por el protocolo antipiquete. Pero el problema es la clase media que se cae.

En los últimos días en el Gobierno lanzaron algunas medidas que buscan apuntalar a los sectores medios. Se anunciaron rebajas, un paquete fiscal con alivio a los monotributistas, los vouchers escolares y el alivio en el IVA para las pymes. La marcha atrás en las prepagas y en los aranceles del Registro Automotor, aumentos que se generaron a partir de decisiones del propio Ejecutivo. Pero el Gobierno sabe que con esto no alcanza.

Además, se pensó en la decisión de traspasar el Potenciar Trabajo para generar empleo o el aumento de la tarjeta Alimentar. Pero todo esto ya no es suficiente.