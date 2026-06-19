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California anunció recientemente a través de su sitio web oficial el lanzamiento de una nueva herramienta digital llamada Pasaporte Profesional de California.
Este sistema busca ayudar a los trabajadores a encontrar empleo reuniendo sus habilidades, experiencia y formación, incluso cuando no cuentan con un título universitario.
Pasaporte especial de California: qué es y cómo funciona
De acuerdo con lo informado por el Gobierno de California, el Career Passport será una herramienta digital diseñada para que los trabajadores compartan información verificada sobre
- Educación formal
- Capacitación laboral
- Certificaciones y credenciales
- Experiencia profesional
- Aprendizajes obtenidos fuera del aula
- Servicio militar
- Programas de formación y aprendizaje
El objetivo es que los empleadores puedan consultar un registro validado sobre las cualidades profesionales de cada persona y tomar decisiones de contratación basadas en habilidades especiales.
Quiénes podrán solicitar este pasaporte de California
La información oficial señala que el programa está pensado específicamente para todos los trabajadores de California. Al momento, se trata sólo de un programa piloto que se extenderá hasta el 24 de agosto de este año.
Durante este período participarán usuarios reales y cuatro proveedores tecnológicos seleccionados para realizar pruebas, juntar comentarios y evaluar el rendimiento.