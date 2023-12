Malas noticias para jubilados: este sería el primer monto que cobrarán en 2024, ¿qué pasa con el bono?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidó las primeras jubilaciones y pensiones correspondientes a enero 2024. El Gobierno buscará definir cómo será la nueva modalidad de actualización de los haberes jubilatorios tras el cambio en la Ley de Movilidad.

Jubilados y pensionados: ¿cuánto cobro en enero 2024?

En diciembre, ANSES actualizó los haberes previsionales en relación a la Ley de Movilidad Jubilatoria, 26.417. El incremento establecido fue del 20,87%.

Por el momento, la jubilación mínima se estableció en los $ 105,712. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Discapacidad y por Vejez alcanzaron los $ 73.998, mientras que el monto de las PNC para adres de siete hijos es de $ 105.712.

El Gobierno había informado que tras el cambio de la Ley de Movilidad, los jubilados recibirían aumentos por decreto y no de forma automática cada tras meses, como era hasta el momento. No obstante, el Presidente todavía no anunció ningún decreto que otorgue un aumento a los pasivos.

ANSES: ¿qué pasará con el bono?

Durante el Gobierno de Alberto Fernández, se proporcionó un bono extraordinario de $ 55.000 para jubilados y pensionados que percibían el haber mínimo.

Se esperaba que la administración de Milei anuncie bonos para enero 2024. Sin embargo, la liquidación ya fue realizada sin extras ni montos adicionales, por lo que los jubilados no tendrían aumento el en enero.

¿Qué dijo Milei sobre las jubilaciones?

Luis Caputo, actual ministro de Economía, señaló que se planea eliminar la formula actual de movilidad jubilatoria y se busca reemplazarla por aumentos vía decreto.



El martes pasado en una entrevista en La Nación+, el presidente Javier Milei se expresó respecto del tema: "Si nosotros dejamos la formula actual, como consecuencia de la aceleración inflacionaria que está viviendo la Argentina, las jubilaciones perderían cerca de 2 puntos en términos de PBI ".

"Nosotros lo que estamos haciendo es proponer un cambio en la formula y recomponer a los jubilados, en la propia dinámica logramos recomponer 1.6 puntos", había comentado.

Mi ANSES: calendario de pagos de jubilados y pensionados, ¿cuándo cobro?

Fechas de pago de jubilados y pensionados con haberes mínimos

Documentos terminados en 0: miércoles 10 de enero

Documentos terminados en 1: jueves 11 de enero

Documentos terminados en 2: viernes 12 de enero

Documentos terminados en 3: lunes 15 de enero

Documentos terminados en 4: martes 16 de enero

Documentos terminados en 5: miércoles 17 de enero

Documentos terminados en 6: jueves 18 de enero

Documentos terminados en 7: viernes 19 de enero

Documentos terminados en 8: lunes 22 de enero

Documentos terminados en 9: martes 23 de enero

Fechas de pago de jubilados y pensionados con haberes superiores