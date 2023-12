Javier Milei lleva 17 días en la Casa Rosada y ya marcó un estilo particular de poder: impuso un ritmo febril, avanzó con una polémica batería de medidas de gobierno destinada a cambiar de raíz la economía de la Argentina, se muestra poco en público, le da mucha importancia a la seguridad personal y piensa en viajar sólo lo indispensable.

El Presidente está convencido de que el mega DNU que firmó y el paquete de 11 proyectos de ley que mandará en estas horas al Parlamento para su tratamiento en extraordinarias son la base fundacional de su nuevo esquema de poder que se figura para la Argentina. "Es la verdadera revolución liberal del país", se aventuró a deslizar un ministro.

Según los que hablaron con Milei en los últimos días aseguraron a El Cronista que el Presidente está dispuesto a dar una dura puja tanto en el Congreso como en la Justicia para que se instrumente todo el paquete de reformas. "La pelea es a todo o nada", coinciden los interlocutores del gobierno sobre la tesitura presidencial.

Olivos y la seguridad

Milei se mudará a la residencia de Olivos antes de lo previsto. Se estima que la semana que viene a más tardar empezaría su nueva rutina en Olivos acompañado de su hermana Karina y con despacho contiguos de algunos ministros como Nicolás Posse (Jefatura de Gabinete), Guillermo Francos (Interior) y Luis 'Toto' Caputo (Economía) que intercalarán la tranquilidad de Olivos con la fiebre de la Casa Rosada.

En Olivos ya están listos los caniles donde dormirán los "hijos de cuatro patas", como los cataloga el Presidente a sus mascotas, Conan, Murray, Milton, Robert y Luca.

En estos 17 días que Milei lleva en la Casa Rosada hubo cambio de hábitos profundos respecto de lo que era la rutina pasiva y aletargada de Alberto Fernández. El Presidente avanzó con las reuniones de gabinete diarias y recibe más visitas de lo que se conoce públicamente. Pueden ser empresarios, embajadores, dirigentes políticos o periodistas.

Por caso, ayer estuvo con Luis Majul, el mendocino Omar de Marchi al que designó como enlace con el Parlamento y el dibujante Nik, entre otros. Pero nadie informó nada al respecto. Con todas estas movidas Milei le imprimió al gobierno un ritmo febril que no se veía hace tiempo.

Según consignaron a El Cronista allegados al Presidente, el tema de la seguridad es casi una obsesión para Milei que cuenta con dos custodios privados que vienen de su época de la campaña electoral y de los que no está dispuesto a desprenderse.

En la Casa Militar que custodia a cada Presidente ya empezaron a esbozar un esquema legal inusual para incorporar a esos custodios como parte del staff de uniformados que resguardan la vida del jefe de Estado. Más allá de la custodia de la Casa Militar el Presidente va a todos lados con sus custodios de confianza. No se quiere desprender de ellos por nada.

A la vez, el Presidente seguirá con su idea de no usar el helicóptero ni los aviones oficiales. "Milei cree que se debe empezar a ahorrar por lo más simple y dar el ejemplo", dijo un funcionario que lo conoce. De todas maneras, el Presidente habría accedido un pedido de los pilotos del helicóptero de la Casa Rosada para que se use al menos una vez al mes esa aeronave a fin de que los pilotos no pierdan la licencia y que los equipos no se deterioren.

Viajes al exterior

A Milei no le gusta mucho viajar. "Ya viajé mucho cuando daba charlas o iba a las reuniones del G20", dijo hace unos días. Por eso sus salidas al exterior o al interior serán limitadas.

El Presidente hoy estará en Mar del Plata para ver la puesta teatral de su pareja Fátima Flores. Pero no será un viaje político. Para eso se reserva su visita a Davos, en Suiza donde concurrirá el 16 de enero al Foro Económico Mundial. Allí Milei tiene pensado mantener encuentros bilaterales con algunos jefes de Estado y con inversores de talla internacional.

Es muy probable que Milei viaje a Davos en un avión privado porque la aeronave presidencial ARG-01, el Boeing 757-256 que es el sucesor del Tango 01 y fue adquirido por Alberto Fernández aún se encuentra en reparación en Estados Unidos.

Por otra parte, el gobierno no confirmó aún si el Presidente irá después de Davos al Vaticano para responder a una invitación que le hizo el Papa Francisco y luego trasladarse a Jerusalén en una visita oficial que quedó pendiente de Israel ni bien asumió la presidencia. "Sólo Davos está confirmado hoy. El resto se encuentra en estudio", aseguran sus funcionarios con el mayor de los recelos de la información.

Esa es otra de las características que Milei le imprimió al Gobierno: el hermetismo extremo. El Presidente es muy celoso de que se filtre información de su gestión y pidió a todos los ministros y secretarios canalizar los datos por medio de la oficina del portavoz Manuel Adorni y su equipo. Quiere que la información salga sólo en las conferencias diarias que ofrece el portavoz y no mucho más.