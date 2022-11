Macri le 'roba' a sus aliados, Cristina moldea un nuevo estilo y el metamensaje de Guzmán en su vuelta

Mauricio Macri se muestra en público y más en privado muy elogioso con Patricia Bullrich. Como lo hizo en sus dos libros destaca su desempeño en la polémica muerte de Santiago Maldonado y su rol en contra de la cuarentena durante la pandemia por Covid-19. Se nota que es su favorita en Juntos por el Cambio. Visiblemente cómodo en la pelea frente a frente con Cristina Kirchner ya ha dicho que sólo hay "dos modelos" en pugna.

Además el exPresidente, recién arribado a Catar, pasó de denigrar la rosca política a hacer uso del arte de operar. Se ha vuelto un hábil jugador. Esta última semana viajó a Corrientes para presentar su libro Para Qué, almorzar con empresarios locales y respaldar al gobernador Gustavo Valdés (UCR) que a modo de bienvenida lo declaró huésped de honor.

Libre de toda atadura Macri despliega y construye con destreza maquiavélica. Se mete en territorio radical para mover los cimientos del histórico partido que le ofrece resistencia ideológica a su plan. Lo imita Julio Garro que buscó influir en la interna de la UCR La Plata y provocó la ira de los herederos de Raúl Alfonsín.

Previamente, le entregué la Declaración como Huésped de Honor establecido a través del decreto N°3367/22.



El exPresidente está convencido de que la derechización de Juntos por el Cambio facilitará un triunfo. Las encuestas que recibe señalan un crecimiento sostenido durante los últimos ocho meses de su exministra de Seguridad. En Parque Patricios prefieren menos fuegos de artificios y consolidar la figura de Horacio Rodríguez Larreta con su modo sistémico de trabajar en Capital y en el resto del país.



La grieta no entra en modo mundial y se profundiza. Esta semana volvió a quedar claro que quienes pesan son Macri y Cristina Kirchner. El resto son salieris de los dos.

El ex Presidente apuesta también a comerle votos al peronismo. No solo dijo que si Juan Domingo Perón resucitara hoy se afiliaría a Juntos por el Cambio. Un día después de esa frase -y de otra más polémica como decir tristemente que los alemanes son una raza superior, por lo que pidió disculpas- recibió en sus nuevas oficinas a Miguel Pichetto, Joaquín de la Torre y Jorge Triacca. Los tres dirigentes, de origen peronista, trabajan para el 2023 en sintonía pero cada cual por su lado.

Como supremo del PRO, Macri juntó en el mismo lugar a Bullrich y los presidentes del partido de todo el país para definir cómo se elegirán candidatos en las provincias donde no hay PASO o donde los gobernadores las eliminaron. La regla no es muy distinta de lo ya habitual, analizarán encuestas o discutirán entre todos los dirigentes o convocarán a internas abiertas excluyendo a afiliados de otros partidos. La base es el acuerdo de Juntos por el Cambio que exige se tenga en cuenta siempre la opinión de los dirigentes nacionales. No sería "a dedo" pero podría ser parecido.

En la oposición, como en el oficialismo, esperaban el discurso de Cristina Kirchner que dilató la certeza sobre su futuro. La transmisión en modo mute parecía el acto de una candidata a Presidenta vivada hasta por su propio hijo, a pesar de que Máximo Kirchner había dicho que prefería que no asuma tamaña campaña.

"No puede no ser, no hay nadie que pueda ser y la van a acompañar", estimó convencido un importante dirigente de Juntos por el Cambio. Por su pasado peronista conoce el mapa oficial y a todos los protagonistas. "Los que no la quieren, esperan que nosotros terminemos con ella en las urnas para sacársela de encima. Ellos o no pueden o no se animan", sentenció en charla con El Cronista.

La hipótesis se sustenta en lo que ocurrió el jueves en el Estadio Único de La Plata donde si bien estuvo fundamentalmente el kirchnerismo -político y sindical- hubo adversarios internos que no pudieron no estar. Es el caso del Movimiento Evita que ya pactó tregua con Máximo Kirchner. Con el mismo criterio, los mismos analistas, creen que es verdad lo que dijo Sergio Massa: él prefiere esperar, cosechar lo que siembre como ministro y dejar pasar el 2023. Salvo que de acá al próximo año cambie mucho el escenario argentino.



Para que Cristina no sea candidata debería ocurrir un cimbronazo en el Frente de Todos. ¿Alberto Fernández, con quien se ignoran mutuamente, se puede animar? Si no rompió antes, menos ahora, se oye en el oficialismo. Tal vez por eso el Evita tampoco rompió con Cristina y su hijo.

No fue noticia el lugar preponderante de Mariel Fernández, intendenta de Moreno. No sólo forma parte de la conducción del PJ provincial como miembro del Evita sino que tiene permanente y buen diálogo con sus colegas intendentes y con La Cámpora. Fernández estuvo incluso en la cena posterior en la residencia del gobernador, un encuentro exclusivo para el círculo más íntimo.

Sólo dos gestos de Cristina Kirchner dejaron dudas sobre su candidatura en 2023 y sobre quiénes podrían heredarla. La pregunta es si puede pedir el voto para otra persona que no sea ella misma como hizo en 2019. La mayoría cree que no

Además de los mimos públicos a Massa, que a su vez mandó a dirigentes importantes al acto, CFK tuvo guiños hacia dos dirigentes, los únicos dos que subieron al escenario a saludarla cuando terminó de hablar: Axel Kicillof y el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado' de Pedro.

Tal vez por protocolo o tal vez por su favoritismo, Cristina posó con ambos flanqueándola en la foto ‘de familia' que se tomó en el jardín de la gobernación. Todo el conurbano peronista estuvo en la postal, señal de la batalla más fuerte que se viene.

CRISTINA, JUEZ Y LA PELEA CON LA JUSTICIA

Esa mansa Cristina que se vio en el Diego Armando Maradona, contrasta con las órdenes que da en el Senado. Sin su presencia -ejercía en ese momento la Presidencia de la Nación- se votó el Presupuesto 2023 con quórum justo. Tal vez sospechando que no tenía más resto ni manera de consensuar, el kirchnerismo quemó todas las naves el miércoles al meter en un mismo paquete la ley de leyes y las designaciones para el Consejo de la Magistratura, nombramientos de jueces en Santa Cruz, ascensos militares y prórroga de impuestos. El combo fue intragable hasta para los radicales que habían prometido votar a favor la ley Massa.

A la inversa de lo que se cree Cristina Kirchner le hizo un enorme favor a Luis Juez al reemplazarlo por el camporista Martín Doñate. Juez quiere ser gobernador de Córdoba y son permanentes las reuniones con dirigentes del PRO y radicales para respaldarlo. Cristina lo coronó en el mismo momento en que decidió no dejarlo asumir en el organismo que controla a los jueces.

La victimización y el enfrentamiento del cordobés con el kirchnerismo es su mejor carta de presentación en su provincia, arma letal contra otro adversario de CFK y de La Cámpora como es el gobernador Juan Schiaretti.

Esta misma semana, con las acciones en alza del líder del Frente Cívico y Social, que alguna vez apoyó a Néstor Kirchner, dirigentes de la UCR se reunían en Buenos Aires y en la docta para analizar el apoyo a Rodríguez Larreta a nivel nacional y a Juez en la provincia.

"Si nos unimos todos detrás de Juez le podemos ganar la provincia a Martín Llaryora", dijeron a este diario varios de los que hace años pelean contra Schiaretti. ¿Y Rodrigo De Loredo?, preguntó El Cronista. "También lo acompañamos pero vamos a tener que acordar una estrategia porque esta vez se puede ganar", fue la contundente respuesta.

En los pasillos del Senado todavía hay una duda en beneficio de CFK. Dicen que ella estaba convencida de que José Torello, amigo de Mauricio Macri, iba a ser el elegido por el PRO para integrar el Consejo de la Magistratura. Y lo esperó. Incluso hizo encintar el despacho que ocupaba Esteban Bullrich y que desde su propio bloque reclamaban. Cuando finalmente Torello juró en lugar del bonaerense le entregaron las oficinas pero Torello, que tuvo una charla a solas con Cristina Kirchner, desistió de ir al Consejo de la Magistratura y así se lo hizo saber al PRO.

Juez fue la segunda opción, menos confiable para la Vicepresidenta que un macrista especialmente en un contexto judicial cada vez más hostil para ella. "Me quieren como acusada, no como víctima", repite. El cordobés de todos modos puede ser verdugo de su enemigo y sacar de juego a Schiaretti si intenta armar una tercera vía nacional.





LA REAPARICIÓN DE GUZMÁN

La última sorpresa fue la reaparición de Martín Guzmán, ya con trabajo en un organismo internacional. Está clara no solo la disputa ideológica sino la lucha de egos. "No existe" evitaron responderle desde el cristinismo.

El ex ministro de Economía concede una entrevista para salvar su honor justo cuando la Vicepresidenta aparece pidiendo un acuerdo democrático en su mejor y más calma versión de estadista. Casualmente y en medio de la paz forzada reaparece para hablar de los "caprichos" de Máximo Kirchner.

"Fui responsable", justificó aquella salida con la que interrumpió un discurso de Cristina Kirchner en Ensenada. Curiosamente como lo hizo en julio vuelve a hablar cuando ella acaba de protagonizar su acto más importante. Parece además de una discusión ideológica una disputa de marquesina.