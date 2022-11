Mauricio Macri profundizó la interna del PRO: "No es lo mismo que gane Larreta o Bullrich"

Las dos coaliciones más importantes de la política argentina entraron en el último mes una ferviente disputa por las candidaturas de cara al 2023 y en Juntos por el Cambio, Mauricio Macri juega fuerte en la definición sobre quién representará al partido el próximo año.

El ex presidente oficia de mediador entre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los dos candidatos del espacio que ya confirmaron su precandidatura para las próximas elecciones y que, según Macri, representan distintas ideas.

"No es lo mismo que gane uno u otro porque cada uno tiene su estilo. Yo también quiero reflexionar acerca de qué pasa con el candidato a presidente", sostuvo el exmandatario durante una entrevista radial con Jorge Lanata en la que opinó sobre la carrera presidencial y su posible participación.



Mauricio Macri profundizó la interna: "No es lo mismo que gane Larreta o Bullrich"

Macri aseguró que aún lo piensa y no determinó que hará en las elecciones que lo pueden enfrentar en unas PASO contra Bullrich y Larreta: "Mi convicción es que hay que defender ciertas ideas y no estoy convencido de que se necesite que yo las protagonice".

"Ya hay dos candidatos muy lanzados y firmes dentro del PRO que transmiten su vocación de llevar a cabo un cambio", sostuvo el expresidente, que también extendió su análisis al resto de los partidos que forman JxC y consideró que hay "otros dos o tres del radicalismo, y que tienen que ir creciendo".



Macri refuerza las diferencias con el kirchnerismo de cara al clima electoral

"Creo que lo que vimos anoche es otro capítulo del camino de la insensatez de la Argentina del que nos tenemos que alejar. Si ella va a seguir siendo candidata o no ella va a tener cada vez un porcentaje menor", consideró Macri sobre el acto que realizó el kirchnerismo ayer.



El expresidente también pronosticó que "esto está provocando el colapso del populismo, este es el fin del kirchnerismo como lo hemos conocido. No va a volver a ser una expresión mayoritaria, va a venir un nuevo cambio de paradigma".

Por último, eligió referirse a lo ocurrido el miércoles en la cámara alta del Congreso: "Lo que hizo no tiene precedentes. No tiene precedentes sublevarse ante un fallo de la Corte e insistir en nombrar a alguien que no le corresponde estar en un Consejo de la Magistratura".