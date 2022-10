Mauricio Macri blanqueó sus sentimientos por el noviazgo de Rodriguez Larreta: qué dijo

El expresidente Mauricio Macri mostró hoy sus sentimientos positivos con las novedades afectivas de uno de los casi seguros pre candidatos presidenciales de su coalisión, Horacio Rodríguez Larreta, quien hace unos días hizo pública su relación con Milagros Maylin, actual secretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.



En una entrevista en TN, el exmandario fue confrontado ante una foto en la que se veía al jefe de Gobierno porteño acompañado de su joven pareja junto a otros dirigentes. Frente a la imagen, Macri reflexionó sobre la importancia de que alguien que, como Larreta, aspira a ser presidente, esté "bien afectivamente".

"Cuando Horacio me contó que se había separado de Bárbara (Diez), recuerdo que le dije que el pasaje de la jefatura de Gobierno porteña a Olivos era un salto cuántico", para el cual es "muy importante el respaldo afectivo, familiar, de tus hijos, de tus amigos", rememoró Macri.

"Es muy importante estar bien parado" desde lo afectivo, sostuvo Macri.

Promediaba la entrevista y el expresidente empezaba a ser confrontado con otras fotos, de otros candidatos, como Patricia Bullrich, Facundo Manes, para pincharlo sobre sus preferencias hacia uno u otro.

El ex jefe de Estado volvió eludir una posición apelando a su recurso narrativo de elogiar a todos, o a casi todos, poniéndose por encima de las disputas internas, diciendo que él no se ha "anotado" y recomendando que todos los que tienen aspiraciones compitan y que decida la gente. La excepción en los elogios fue Facundo Manes, que lo había acusado públicamente por haber desarrollado, durante su administración, un "populismo institucional". Macri dijo que Manes "tenía que encontrar su lugar, presentar sus propuestas" y no tanto estar "criticando a otros miembros de la coalision".

"Yo no estoy anotado para las elecciones. Trabajo por las ideas y los valores. Creo que si las ideas no son de Macri, ya es un avance. Puse la semilla, pero el árbol es algo de todos los argentinos".

Frente a la foto de Bullrich, Macri expresó: "Luchadora, genuina en lo que expresa".

-¿Se la imagina presidenta?, lo chuzeó el periodista.

-Sí, dijo Macri

Pero enseguida aclaró: "El PRO tiene tres candidatos que mostraron aspiraciones y son muy valiosos".

Qué más dijo Mauricio Macri en la entrevista en TN

Macri pronosticó que el próximo año "cambiará la historia argentina" porque será "el fin del populismo".

El exmandatario remarcó que no está ahora en la grilla pero que colaborará desde su lugar e instó a su coalición a ser el ejemplo y "competir con altura para definir los liderazgos en los distintos lugares".



Sobre la situación de la Argentina, consideró que "está fuera de la ley" y necesita "más cambios". "No puede ser algo estético, hace falta un cambio profundo. Necesitamos una sociedad que se abrace al trabajo, a la meritocracia", señaló.

"El kirchnerismo nos han robado el futuro desde hace décadas con estos discursos progres, berretas y cínicos que no sirven para nada, es el fracaso más grande de la historia", sostuvo.

En esa línea, criticó la situación económica y sostuvo: "Si hay veinte mil tipos de dólar, nadie va a venir a invertir en la Argentina. Tenemos que erradicar, tenemos que hacer algo mágico: ser sensatos, previsibles y normales".

Además, insistió con dejarle un mensaje a los jóvenes que deciden irse del país: "El éxodo me está liquidando, tenemos que pararlo. Les pido por favor que nos den una oportunidad más, nada comparado con lograr el éxito en tu país, con tu familia y tus amigos".