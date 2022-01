Luiz Juez contra Javier Milei por el sorteo de su sueldo: "Fue humillante y horrible de ver"

Luego de que el diputado nacional Javier Milei sorteara este miércoles su primer sueldo como diputado en un concurrido acto público en las calles de Mar del Plata, el senador de Juntos por el Cambio por la provincia de Córdoba, Luis Juez, criticó duramente la decisión del economista liberal.

El primer sorteo que Milei realizó con su dieta de $205.000, para el cual se anotaron mas de 1.000.000 de personas , fue otorgado a Hugo Federico Nacarado, un hombre de 40 años que irónicamente se autodefinió como "súper K" y amante de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: para Luis Juez esto fue "humillante".

Todo por un sueldo

¿QUÉ DIJO LUIS JUEZ?

En diálogo con CNN el cordobés fue preguntado respecto al sorteo realizado por el economista liberal, a lo que Juez contestó duramente que le resultó "humillante" y "un episodio horrible" de ver .

El senador justificó su terminante postura remarcando los altos números de pobreza que actualmente ostenta la Argentina: "Con la miseria y necesidad que hay. No lo ayuda a él y expone a la gente".

Y agregó, crítico: "En un país donde el 50% no tiene trabajo, que yo crea que porque tengo un sueldo público lo voy a rifar para a partir de ahí ver qué hago, no me gustó para nada", opinó Juez.

Además, reveló que él también ha donado su sueldo en diversas ocasiones, aunque nunca lo hizo público al tratarse, según el senador, de una cuestión de "conducta humana".

Así lo explicó: "Hace muchos años que hago política y toda mi vida he compartido mi sueldo y no se enteró nadie. Te puedo dar nombre y apellido y DNI a donde va", indicó el funcionario cordobés.

Para concluir al respecto, remarcó que no tiene "apreciaciones peyorativas" contra Milei en sí, sino que sólo su decisión de donar su dieta le resulta "humillante": "No es un tema de oficialismo u oposición sino de conducta humana", finalizó Luis Juez.

LAS VACACIONES DE LUANA VOLNOVICH EN MÉXICO

Ante las polémicas vacaciones que la titular del PAMI, Luana Volnovich, se tomó en la isla de Holbox, México, junto a su pareja y segundo al mando del organismo, Martín Rodríguez, Luis Juez consideró que "cada uno tiene derecho a tomarse las vacaciones donde quiere".

Sin embargo, el senador opositor recalcó que para lo que no hay derecho es para mantener una "doble moral". Según Juez, las vacaciones de Volnovich resultan una falta de respeto a los jubilados con los que trabaja, quienes cobran pensiones irrisorias que en muchas ocasiones apenas cubren las necesidades básicas.

Así se expresó: "Lo que hace esto es demostrar la doble moral que tienen los tipos que son categóricos, impiadosos, contundentes e inflexibles con el enemigo, pero cuando les toca a ellos te corren por izquierda ".

Y concluyó: "Después te quieren ridiculizar y le buscan la vuelta para que te sientas una mala persona, un mal argentino, mal contribuyente y mal ciudadano", se indignó el senador.