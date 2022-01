Todo por un sueldo

Con su operativo de la donación del sueldo, Javier Milei, el diputado nacional de Libertad Avanza porteño generó un colapso de su cuenta en la que ponía a disposición su dieta mensual, de un poco más de $200.000 pesos .

Mipalabra.javiermilei.com no permitía, apenas se puso la campaña en marcha, la incorporación de más nombres para participar del sorteo. Y esta es el inicio de una campaña que seguirá, en una semana, con un mega acto en Mar del Plata.

Si bien hoy aparece como un fenómeno político, con el que intentan coquetear Mauricio Macri y Patricia Bullrich , hasta ahora, su llegada a la política, además de una "bocanada de aire fresco" fue de ruptura permanente.

Lo padeció en el primer trimestre del año pasado José Luis Espert, su socio político y quien lo tentó de todas las maneras posibles a que se incorporara a su fuerza. Dueño de una personalidad irascible, no puede esperar ni en un set de televisión. Si su participación se demora poco más de lo previsto, amenaza con irse ofendido. "Es un dolor de cabeza", dicen los productores.

Espert, quien se presentó por la Provincia de Buenos Aires, y Milei, que finalmente compitió contra María Eugenia Vidal y Leandro Santoro en CABA, no solo no se hablan, sino que quedaron en veredas opuestas no tanto por lo ideológico, sino por lo personal. Y no fueron pocos los que fueron parte del armado original de Avance Libertad que quedaron en el camino con más de un rencor a cuesta.

"La derecha siempre pone a alguien que se lleva la marca... Fue Mauricio Macri hace seis años, ahora parece ser Milei. Pero este tiene que ser un milagro mucho más grande que el de cualquier otro político argentino en todos los tiempos... No tiene estructura ni partido, pero mueve a todos los desencantados", se sorprenden, todos los días, cuando los consultores mas importantes miden su imagen y expectativas políticas futuras.

Por eso es que hoy por hoy Juntos por el Cambio esté modificando a pasos agigantados su estrategia con respecto a los liberales arriba mencionados. A Espert casi lo convencen de participar de una interna abierta, las PASO, pero luego le pusieron condiciones imposibles de cumplir.

Los radicales y Elisa Carrió son los que más traban la ampliación del espacio por esa vía. En privado, todavía siguen criticando a Facundo Manes que le haya abierto la puerta a Margarita Stolbizer, una política tradicional y de origen en la Junta Coordinadora. "¿Te imaginas con Milei o Espert?", se pregunta, irónico, un intendente del conurbano al que no le molesta su llegada.

La grieta opositora también se da entre los dogmáticos y los pragmáticos. Entre los primeros se anotan la mayoría de los legisladores conocidos del frente opositor, como Waldo Wolff, Luis Juez y Fernando Iglesias. Casi cuentapropistas, tienen mucho que ver con el estilo que ahora revive Milei, descontracturado y contra la "casta" preexistente. Pero, a la vez, mantienen en alto el contrato no escrito con su electorado.

En cambio, los dueños de los votos, los que mantienen un criterio electoral por encima de "las bellas palabras", creen que todo es posible. Inclusive las reelecciones de los intendentes, tal cual quedó demostrado en las últimas dos semanas.

Los jefes territoriales, intendentes y gobernadores hicieron como los perros, que miran para otro lado cuando realizan sus necesidades, y en privado, dejaron hacer. "Tenemos que ganar en el 2023, y no podemos competir con la cuarta... por eso necesitamos a los intendentes, que no son tan conocidos pero aseguran más votos que los famosos", dijo uno que lidió con las dos posturas.

Patricia Bullrich, una "halcón", según las miradas políticas y sociales, también acompañó a los jefes comunales. "Habrá tiempo para acomodar todo", inclusive el futuro de Milei y Espert, quienes "podrán quedarse sin cancha si hacemos las cosas bien", dicen en su entorno.

"¿POR QUE BANCAMOS A LOS MALOS?"

Resignado, balbuceando y en búsqueda de alguna respuesta que le diera un elemento para entender a sus compañeros peronistas, un batallador legislador provincial del Frente de Todos no entendía por qué motivo seguían eligiendo aparecer como los mejores abogados defensores de Juan Manuel "El Pata" Medina, el escabroso dirigente sindical que hacía imposible trabajar en todo el Gran La Plata y zonas de influencia.

"¿Me podés explicar qué ganamos?... No nos bancan los empresarios ni los jueces... la gente conoce bien cómo actúa "el pata", y si hacemos hoy una elección en La Plata perdemos mucho peor que hace dos meses", dice mientras no para de garabatear preguntas sin respuestas.

Ni siquiera lo pudieron contener en su queja por algo que él viene planteando, que es el apartamiento del jefe de los fiscales bonaerenses, Julio Conte Grand, electo por María Eugenia Vidal como procurador general una vez que renunció María del Carmen Falco.

Desde un inicio el oficialismo bonaerense pretende que se vaya. No había asumido Axel Kicilof y ya pretendía su renuncia. Pero ahora, aprovechando su relación con Mauricio Macri y la supuesta mesa judicial cambiemista, los legisladores quisieron culparlo de formar parte de la "Gestapo paralela" que pretendía armar Marcelo Villegas en su deseo de erradicar las mafias sindicales.

César Valicenti, el presidente ultra kirchnerista del bloque de diputados provinciales, acompañado por el massista Rubén Eslaiman y Susana Gonzalez, el lunes pasado, presentaron un pedido de juicio político contra Conte Grand. "Es un absurdo... Sabemos que ni las manos tenemos y lo volvemos a victimizar", se queja quien, finalmente, terminó acompañando la solicitud frentetodista.

Inmediatamente, la oposición de Juntos de la Provincia, inclusive el bloque Federal que preside Walter Carusso, salió a apoyar al procurador. Antes lo habían hecho los empresarios de La Plata, todos conocedores del pasado de Medina y, por primera vez en mucho tiempo, la Asociación de Fiscales bonaerenses respaldaron a su jefe y rechazaron la pretensión peronista.

"No hicieron más que ratificarlo... Entonces, no podemos sacar a Conte Grand y quedamos defendiendo al sindicalista peor visto del país... No sé quien conduce todo esto", se quejó. Como todos saben, la conducción del bloque está a cargo de un hombre cercanísimo a Máximo Kirchner, quien por su parte está descansando en el sur y cuya última presencia pública fue en la asunción como presidente del PJ bonaerense.