Hoy se sortea el sueldo de Javier Milei: a qué hora y dónde se elegirá al ganador

Javier Milei sorteará hoy su primer sueldo como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires para el cual ya se anotaron mas de 1.000.000 de personas.

"Voy a hacerlo todos los meses" , afirmó hoy el diputado en diálogo con Radio Rivadavia.



El legislador dijo que más de un millón de inscriptos esperan resultar ganadores del premio mayor. Precisó que "además pasaron por la página más de 7 millones de personas".

Consultado sobre las dudas respecto a la legitimidad del concurso, el economista adelantó que "está certificado por escribano y va a haber gente de sistema para que sea absolutamente transparente y no quede ninguna duda".

El diputado nacional explicó que solo pueden participar personas físicas y mayores de edad, y aclaró que para los interesados "se pide el DNI, nombre, celular y un mail" de contacto para el que gane.

En esta oportunidad, el legislador liberal sorteará la suma de 205 mil pesos, que según informó corresponden a los 20 días de diciembre durante los que ejerció el cargo.



Milei justificó la decisión de sortear su primer sueldo como legislador, al afirmar que se trata de una "devolución" y negó que se trate de "un gesto de populismo", ante algunas de las críticas que recibió en redes sociales.



Milei presentó una plataforma web en su página oficial para que la gente se inscriba en el sorteo de su dieta como diputado y en las primeras horas el sitio tuvo problemas por la cantidad de gente que ingresó: cerca del economista liberal estiman que fueron cerca de 1.200.000 personas, solo en aquel momento.

Milei, picante con una diputada de JxC: "Me pagan mejor de lo que le pagan a usted"



El diputado sostuvo en declaraciones radiales que la idea tiene que ver con su "visión filosófica" y explicó: "Para mí, cobrar impuestos es un acto violento. El Estado le saca a la gente por la fuerza. Yo no quiero ser financiado por el robo".

"No me parece un gesto de populismo" , afirmó Milei, al tiempo que señaló: "No estoy diciendo que otros (diputados) no tengan que cobrar. Yo quiero renunciar a mi dieta y para eso hay que modificar la ley. Dado que este dinero me llega a mí, yo lo devuelvo".