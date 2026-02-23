El senador por Córdoba Luis Juez dio un paso que muchos esperaban: abandonó el monobloque que había armado bajo el nombre del Frente Cívico —su propio espacio político provincial— y se integró de manera formal al bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado de la Nación. La confirmación llegó este lunes a través de fuentes legislativas. El movimiento no es menor. Con Juez adentro, el bloque oficialista pasa a contar con 21 legisladores, lo que lo pone en paridad numérica con el bloque justicialista, que también suma 21 miembros. En términos de correlación de fuerzas, se trata de un reordenamiento significativo justo en la antesala de una semana legislativa intensa. El timing del anuncio no parece casual. El Senado tiene por delante un cronograma cargado: el martes está prevista una sesión para designar autoridades de la Cámara, el jueves se debatirán la Ley Penal Juvenil y la Ley de Glaciares —dos proyectos que generaron debate público en los últimos meses— y el viernes se tratará la reforma laboral, uno de los temas más sensibles de la agenda del Gobierno de Javier Milei. En ese contexto, cada voto cuenta, y la adhesión formal de Juez al oficialismo refuerza la posición de LLA en las negociaciones previas a cada sesión. Para entender este paso hay que repasar el recorrido reciente del senador cordobés. En diciembre pasado, Juez se había desvinculado del bloque del PRO y conformó un monobloque propio con la identidad del Frente Cívico, el partido que conduce en Córdoba. Sin embargo, ya entonces integraba el interbloque de La Libertad Avanza, por lo que su alineamiento con el oficialismo no era una novedad, sino una realidad que ahora se volvió oficial. Del otro lado del mostrador, el mapa del peronismo en el Senado también está en movimiento, aunque en sentido inverso: hacia la fragmentación. Como interbloque, el PJ llegó al inicio de esta semana con 28 miembros, pero ese número podría reducirse en el corto plazo. Tres senadores de Convicción Federal —Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán)— buscan conformar un bloque propio, alejado del kirchnerismo. Los tres responden a gobernadores que mantienen un perfil dialoguista con el Gobierno nacional: Raúl Jalil en Catamarca, Gustavo Sáenz en Salta y Osvaldo Jaldo en Tucumán. Si ese desprendimiento se concreta, el interbloque peronista quedaría en 25 legisladores, lo que acentuaría aún más la paridad con LLA.