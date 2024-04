Luis Juez arremetió contra Lousteau: "Si no le parece bien lo que gana, que se haga tuitero del presidente"

Además de calificar como un "bochorno" lo sucedido en la Cámara de Senadores por el aumento de dietas, el senador cordobés Luis Juez cruzó a Martín Lousteau por la argumentación que dio de su voto positivo. "Si quiere más plata que se haga tuitero del presidente o le saque el lugar a Adorni", apuntó.

El viernes, tras la aprobación de la iniciativa a mano alzada en el recinto y la polémica generada alrededor del verdadero voto de cada legislador, Lousteau defendió el incremento y aseguró que el aumento "estaba acordado" con todos los bloques de la Cámara Alta.

"Un senador estaba cobrando menos que un tuitero del presidente. Cobraba la tercera parte que Adorni y menos que los directores nacionales. No me parece bien", dijo el presidente de la UCR.

Quien rápidamente salió al cruce del radical fue el senador Luis Juez, que en todo momento aseguró haber rechazado la medida pese a que no haya registros formales de la posición de cara miembro de la cámara.

"Si hay senadores que dicen que este debate hay que darlo porque no podemos ganar menos que los tuiteros de Milei, bueno, démoslo a como corresponde, como se discuten todos los temas, no en 90 segundos", pidió el presidente del bloque Frente PRO.

"Es un problema de Lousteau si no le parece bien lo que gana, que se haga tuitero de Milei o que le saque el lugar a Adorni y se convierta en vocero del Presidente. Pero con esta oscuridad y falta de transparencia, no es la forma con la que podemos tener autoridad para pararnos frente a los problemas que tiene la Argentina. Yo no me meto con el bolsillo de nadie, pero que nadie se meta con mi honor", agregó Juez en diálogo con Radio 10.



Al ser consultado sobre si estaba conforme con su actual salario, respondió: "No sé si estoy conforme con el sueldo que tengo, yo vivo en el Interior, así que tengo que ir a Buenos Aires, pagarme un hotel, allá la vida es mucho más cara que acá, pero yo estoy haciendo política para mejorar la vida de la gente".

En relación al reglamento del Senado y las formas de oponerse a un proyecto de resolución, el cordobés rechazó que sea necesario expresar rechazo a viva durante una votación a mano alzada.

"Esa es una interpretación estúpida, mentirosa, falaz. Yo tengo muchos años en la cámara, cuando la votación es nominal, es el tablero. Cuando es a mano alzada, el que levanta la mano está asintiendo y el que no lo hace no lo está haciendo. No podemos estar en esa discusión estúpida", explicó.



El viernes, en televisión, Juez se había manifestado en la misma línea. ""Fue un bochorno, lo hicieron en 48 segundos, mostraron una falta de empatía tremenda en un país donde hay gente que no come, o no puede pagar la escuela o la prepaga. Y los que trabajan, la mitad son pobres y la otra está en negro", dijo.