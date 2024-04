Aumento de dietas en el Senado: ¿hubo votos en contra o se aprobó por unanimidad?

Tras el aumento de dietas que se aprobó este jueves en el Senado, el presidente Javier Milei destacó la posición de los siete legisladores de La Libertad Avanza, a quienes señaló como "los únicos que votaron en contra" de la iniciativa.

Sin embargo, al momento de la votación, que se realizó a mano alzada, ninguno de los presentes en el recinto manifestó a viva voz su oposición al proyecto de resolución, algo que generó interrogantes sobre la verdadera posición de los senadores del oficialismo.



La exdiputada nacional Graciela Camaño se sumó a la polémica y, en respuesta al mensaje del presidente en redes sociales, señaló que ningún legislador expresó formalmente su voto negativo.



"Presidente, usted fue diputado: recordará q cuando se vota a mano alzada, quien no está de acuerdo debe expresarlo a viva voz y quien se abstiene pedir autorización al cuerpo antes de la votación. Hoy todos los senadores presentes votaron afirmativamente el aumento de dieta. Solo la VERDAD nos hará libres", apuntó Camaño.

"Presidente, Ud fue diputado; recordará q cuando se vota a mano alzada, quien no está de acuerdo debe expresarlo a viva voz y quien se abstiene pedir autorización al cuerpo antes de la votación. Hoy todos los senadores presentes votaron afirmativamente el aumento de dieta. Solo la..."

"Se debe consignar el voto siempre", remarcó Camaño, quien negó que la única manera de mostrar disconformidad en una votación a mano alzada sea no levantando el brazo.

Según el reglamento, los proyectos de resolución pueden votarse por signos, que consisten en ponerse de pie o en levantar la mano, o bien nominalmente, o por medios electromecánicos, en caso en que la Cámara así lo decida por mayoría absoluta de los presentes.

En relación a las abstenciones o protestas, el reglamento del Senado aclara: "El voto será por la afirmativa o por la negativa. El senador presente, con autorización del Cuerpo, puede abstenerse de votar. En este caso, el cálculo del quórum y el cómputo de la votación, se hará sobre la cantidad de votos que se emitan. Ningún senador puede protestar contra la resolución de la Cámara, pero tiene derecho a pedir la consignación de su voto en el acta y en el Diario de Sesiones".

Este jueves, la votación se hizo a mano alzada, por lo que no quedaron registros sobre cómo votaron los senadores. Desde el oficialismo podrían haber solicitado que la votación sea de manera nominal, para poner en evidencia a aquellos senadores que acompañaron la suba de las dietas, pero no lo hicieron.

Al tratarse de una votación sin identificación nominal, y al no contar con pedidos de palabra por parte de los senadores presentes para expresar rechazo, la misma fue computada como una decisión unánime de la Cámara, con 66 votos afirmativos.

El acta de votación contradice a los legisladores oficialistas y al propio Milei, quien también destacó la supuesta negativa de otros senadores que forman parte del bloque de Juntos por el Cambio.



Juan Carlos Pagotto, representante de La Libertad Avanza, aseguró que los votos del oficialismo fueron negativos "porque no levantaron la mano".



"Nosotros votamos en contra, se llamó a votar por la afirmativa y quienes no estábamos de acuerdo no levantamos la mano. No sabía que se iba a tratar esto porque fue un asunto que se presentó sobre tablas, no figuraba en el orden del día", señaló Pagotto.

En la misma línea se expresó el senador Luis Juez: "Todo nuestro bloque en el Senado no convalidó el tratamiento sobre tablas del proyecto. Votamos decididamente en contra y lo digo con claridad porque se lo dije a mis colegas. Me parece una locura. Es inoportuno y una bajeza en el momento que está viviendo la sociedad".



Otro que se sumó a la polémica fue el expresidente Mauricio Macri, quien felicitó al bloque del PRO por "no acompañar" el aumento a senadores.

"Quiero felicitar al bloque del PRO por su decisión de no acompañar la duplicación del sueldo de los senadores. Este momento tan delicado que atravesamos los argentinos nos necesita a todos comprometidos con la austeridad"

"Quiero felicitar al bloque del PRO por su decisión de no acompañar la duplicación del sueldo de los senadores. Este momento tan delicado que atravesamos los argentinos nos necesita a todos comprometidos con la austeridad", expresó el titular del PRO en su cuenta de la red social X.