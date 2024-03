Un jurista que citó Lousteau en su discurso salió a desmentirlo: "Sabe tanto de derecho como de economía"

El voto negativo de Martín Lousteau al DNU 70/2023 reavivó la interna dentro del radicalismo, con gobernadores y referentes del espacio apuntando contra el senador por su postura. Las críticas al titular de la UCR se extendieron también hacia afuera del partido.

Durante su exposición en el Congreso, el ex ministro de Economía justificó su voto negativo al afirmar que se trataba de una iniciativa "inconstitucional".

"Voy a votar contra el DNU por una razón muy sencilla: el DNU es inconstitucional y eso es lo único que tenemos que evaluar, así lo dice todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina. Desde (Roberto) Gargarella, a (Daniel) Sabsay, a (Ricardo] Ramírez-Calvo)", enumeró Lousteau.

"¿Saben quién es Ramírez-Calvo? Es un jurista que asesoró al propio Sturzenegger, como el propio Sturzenegger lo dice. Y Ramírez-Calvo dice que esto así es inconstitucional", agregó en una declaración que generaría polémica.

"Sería bueno que si el senador Lousteau me cita, me cite correctamente y no solamente lo que a él le sirve de lo que yo escribo. Una verdad a medias es una mentira.", se quejó Ricardo Ramírez-Calvo en su cuenta de la red social X.

Al ser consultado por un usuario sobre el tema, el jurista agregó: "La referencia intencionalmente equívoca a mi supuesto rol como asesor de Federico Sturzenegger pretende hacer creer que hasta quienes redactaron el DNU lo consideran inconstitucional".

Ramírez-Calvó negó terminantemente haber participado de la confección del DNU, y explicó: "Yo trabajé con Federico Sturzenegger en la preparación de un largo proyecto de ley para Patricia Bullrich, no en la preparación del DNU. Él jamás dijo que yo lo hubiera asesorado en relación con este y el senador Lousteau lo sabe, ya que quien le pasó el dato tiene muy claro cuál fue mi rol. Pretende involucrarme de mala fe para sacar rédito político".

"Sabe tanto de derecho constitucional como de economía"

Sobre su postura en relación al mega DNU, el especialista aclaró que lo considera "inconstitucional al igual que todos aquellos que se han dictado" en el país a lo largo de los años.

En esa línea, el jurista recordó alguna de sus opiniones públicas cuando el presidente Alberto Fernández impulsó varios decretos de necesidad y urgencia durante la pandemia.

"En marzo de 2020 escribí que todas las suspensiones de derechos impuestas eran inconstitucionales sin declaración de estado de sitio, mientras la abrumadora mayoría de constitucionalistas y la totalidad de los políticos aplaudían las filminas del entonces presidente o guardaban silencio cómplice", manifestó.

"El senador Lousteau no menciona nada de eso que yo escribí, porque no le conviene, ya que mostraría que tanto él como su partido (y todos los otros) avalaron esa funesta práctica institucional y hoy se muestran sorprendidos", agregó.



Ramírez-Calvo criticó la demora del Senado en tratar todos los DNU de la gestión anterior, algunos de ellos con plazo vencido, y apuntó: "Con esa omisión, muestran el real motivo por el cual rechazan el actual DNU: no les gusta el contenido".

"La Constitución es una excusa, que usan hoy y descartaron ayer y descartarán mañana. Tienen la cara de acero inoxidable. De republicanos tienen lo mismo que Mussolini. Bueno sería que aplicaran siempre el textualismo que hoy abrazan falsamente. Tendrían la autoridad moral que tengo yo para poder decir que todos los DNU son inconstitucionales, no solamente los que no les gustan", concluyó su larga serie de mensajes.

En un intercambio con otro usuario, Ramírez-Calvo redobló las críticas y aseguró que Lousteau "sabe tanto de derecho constitucional como de economía".