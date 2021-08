Luis Basterra en el Agro Summit: balance del sector en la pandemia y perspectivas de cara al 2022

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, aseguró este viernes que está "con mucha esperanza" de cara al 2022 . Si bien reconoció las dificultades que trajo la pandemia al sector, destacó las ayudas del Estado con el IFE y la asistencia a las empresas, y aseguró que todo el esfuerzo "no fue en vano"

"Cuando mira todo el trayecto, estar hoy con índices de actividad que están iguales o por encima del 2019, habiendo atravesado una pandemia y habiendo tenido que enfrentar la renegociación de la deuda externa, es como para que sintamos que el esfuerzo no fue en vano. Y por el contrario, estuvo a la altura de situaciones muy adversas a las cuales no le esquivamos", ponderó el funcionario en el marco de la primera edición de Agro Summit, evento organizado por El Cronista y Apertura.

"Hoy tenemos una Argentina que está en condiciones efectivamente de expresar su potencial, es lo que estamos viendo", subrayó Basterra en diálogo con el director periodístico de El Cronista, Hernán de Goñi. Luego, el ministro brindó detalles sobre cómo fue la adaptación del sector durante la crisis sanitaria. "Desde el primer momento tomamos dimensión de la gravedad que tenía, pero también de la importancia de las medidas que había que tomar para prevenir un desmadre, y garantizar que las actividades en el campo se lleven bajo protocolo", recordó.

" El resultado fue que nuestra actividad no paró, no tuvo como en otros lugares, como fue en EE.UU. y Alemania en el caso de los frigoríficos, frenos a la actividad por no estar preparados -puntualizó-. Nosotros estuvimos preparados y eso es un mérito del conjunto".

En lo que se refiere a la agenda del Ministerio y sus expectativas de cara al 2022, sostuvo que está "con mucha esperanza". La presencialidad está incrementándose, cuando hasta "hace tres meses atrás solo participábamos presencialmente quienes teníamos responsabilidades políticas porque el sentido central para nosotros era la preservación de la vida", subrayó, y añadió: "hoy prácticamente retornaron a sus puestos la mayor parte del equipo".

Respecto de los planes actuales, precisó: " Nuestro objetivo es sostener las condiciones para que ocurra lo que está ocurriendo. Estamos con un nuevo récord de siembra fina , lo cual sin dudas es el compromiso de los productores en términos patrimoniales, de empresas en comprometerse en el aprovisionamiento y del Estado dando las condiciones para que esto ocurra".

" Hoy mejoraron muchísimo los índices de fertilización de los campos y eso son inversiones . Si no hay expectativa no hay inversión. Se expandió la superficie -mencionó-. Las condiciones ambientales están siendo favorables, quizás falta un poquito para cerrar el ciclo de los cultivos de invierno".

Y amplió: "después sería mucho pedir, pero por qué no pedirlo, que nos llueva bien para que volvamos a tener una siembra récord de determinados cultivos como el maíz, que está equilibrando a la soja en términos de sostenibilidad, esto es bueno; y podamos consolidar la campaña 2021 en el 2022, que la vemos con muy buenos augurios, con mucho compromiso de inversión por parte de los productores; y a la vez no dejando librado todo a las propias fuerzas del mercado sino siendo conscientes que hay determinados segmentos de la producción que necesitan más acompañamiento que otros".

Exportaciones

En cuanto a la normalización del comercio exterior, el ministro afirmó: " Hemos logrado avances, no nos quedamos en una situación inicial que fue de parar la pelota" . Según sus dichos, desde el Gobierno analizaron los motivos por los cuales el precio de la carne en Argentina quedaba desfasado respecto incluso de otros alimentos y lograron identificar "varios factores que hicieron que la carne adquiera valores muy por encima del Índice de Precios al Consumidor".

De acuerdo con sus declaraciones, iniciaron acciones judiciales a varias empresas por maniobras de "especulación", generaron instrumentos para determinar precios de referencia ajustados al mercado en lo que es comercio de exterior y comenzaron a abrir el mercado progresivamente para estabilizar los precios, "lo que era el objetivo del Presidente".

"Estamos en proceso de evaluación porque obviamente a la Argentina le interesa exportar, al Gobierno le interesa ingresar divisas -enfatizó-. Tenemos que asumir compromisos no contraídos por nuestro Gobierno que son realmente gigantescos para la economía. Pero a la vez tenemos que equilibrar con un correcto aprovisionamiento al mercado interno. Lo estamos logrando con varios de los acuerdos, como en el caso del trigo, del maíz".

"Todos tomaron como una medida extrema el cierre y sirvió para que haya un encuentro entre la oferta y la demanda ", lanzó. Y apuntó: "Acá la intención es: habilitando lo mayor que se pueda, que ocurra la accesibilidad de determinados cortes a la población argentina".

Desarrollo del Plan Ganadero

"Con mucha satisfacción hemos tenido al Consejo General Agropecuario tres días atrás, participaron todos los distritos y todos acompañaron el modelo de construcción del Plan Ganadero Federal", recalcó Basterra. Y señaló que sobre la base de los últimos ocho planes, de los 20 años anteriores, los equipos técnicos elaboraron una síntesis con las mejores prácticas y medidas que ocurrieron en esos tiempos.

"En una primera instancia compartimos con las provincias , que se dividieron en cuatro regiones, y generaron aportes desde sus propios planes ganaderos" , expresó. Y sumó: "Nosotros, como dice el Presidente, entendemos que la responsabilidad es compartida pero la acción primaria es de los gobiernos provinciales".

Diálogo con los sectores de la producción

El ministro de Agricultura puso énfasis en que siempre están en permanente diálogo: "no estaríamos cumpliendo con nuestro rol si no escucháramos a todos los actores de toda la cadena. La verdad que tenemos un diálogo muy bueno y muy constructivo. Hoy ese diálogo nos requiere empezar a tomar visiones y compromisos compartidos sobre lo que son posiciones internacionales de Argentina".

Sostuvo que "Hoy tenemos una posición continental, que es muy importante, y está ampliamente basada en el trabajo de los agricultores argentinos que demostraron que hacen su trabajo de forma ordenada, con un criterio de preservación del capital natural".