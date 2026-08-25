“Dólar a $ 1800”: la advertencia sobre el precio de la divisa que dio uno los economistas más escuchados. Foto (IA)

El precio del dólar blue tras la apertura de mercados de este martes, 25 de agosto de 2026 es de $ 1.545 para la compra y y $ 1565.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana ha sido del 10.17%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 17.44%.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Freepik).

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar blue ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.570, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.375.

Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1405.0, según los datos registrados.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

Un dato a tener en cuenta es que los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cómo comprar dólares a precio oficial?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: