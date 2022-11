Los piqueteros se movilizan hoy y prometen calentar más las calles y los ánimos

Pese al clima caliente que dejó la derrota de la Selección argentina en Qatar y a que la reunión para fijar la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) será virtual, Unidad Piquetera ratificó marcha frente al Ministerio de Trabajo para esta tarde para reclamar por un ingreso mínimo acorde al contexto inflacionario. Antes se movilizará hasta Desarrollo Social el día que inicia el empadronamiento -también virtual- de los beneficiarios y beneficiarias del Potenciar Trabajo.

Así lo confirmó esta mañana el titular de la agrupación, Eduardo Belliboni, que hizo circular la convocatoria con un emoji de la bandera argentina y el de una "carita triste". El Consejo del Salario será presidido nada menos que por la ministra de Trabajo Kelly Olmos, la misma que ante la disyuntiva de que la Argentina gane el Mundial o baje la inflación, se inclinó por la primera opción. Y luego pidió perdón.

"La Unidad Piquetera se moviliza de Desarrollo Social al Ministerio de Trabajo, donde se reúne el consejo del salario mínimo. Después de alentar a la selección, vamos por la comida, las herramientas, y por un salario que le gane a la inflación", reza el comunicado que circuló Belliboni tras la derrota argentina. Vale recordar que días atrás se había acusado a la agrupación que reúne a organizaciones sociales de izquierda de que no iba a manifestarse durante el Mundial .

"Nunca se me hubiese ocurrido decir tal cosa. El fútbol a mí también me gusta, pero no puede postergar las necesidades del pueblo", afirmó el dirigente social. Aún así, se mostró compungido tras el resultado del debut de la Argentina en el Mundial. Lo hizo a través de los emojis que acompañaron el comunicado que hizo circular una vez finalizado el partido.

En este contexto, Unidad Piquetera protestará frente al Ministerio de Trabajo. Se congregará en Desarrollo Social al mediodía y de allí marcharán al edificio de Callao al 100. Por lo que el clima en el Centro porteño pondrá a prueba la paciencia de quienes transiten en una jornada de bastante bronca y decepción con el debut mundialístico.

A las 16, de manera virtual, se reunirá el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM). "No es casual que se reúnan el día del partido, lo hacen para ocultar una propuesta por debajo de la línea de pobreza ", denunció Belliboni. Para el dirigente social, "eligieron la fecha entre gallos y medianoche", para evaluar una actualización del salario básico en el país, que hoy se ubica en $ 57.900.

Vale recordar que el plan Potenciar Trabajo representa el 50% del SMVyM , de allí que Unidad Piquetera, que aglutina beneficiarios de ese programa siga tan de cerca las negociaciones.

Las agrupaciones sociales se movilizarán al Ministerio de Trabajo.

Es decir, no llega a la mitad de la canasta de pobreza $ 139.738 . Tampoco alcanza a la de indigencia, que supera los $ 62.000.

"La burocracia de la CGT y la CTA son responsables de esta situación. No tienen ningún mandato para representar a nadie en esa reunión, donde van a pactar nuevamente un salario de hambre. Es necesario que las organizaciones de la clase trabajadora rompan con el gobierno y convoquen un paro nacional y un plan de lucha por el salario y todos los reclamos", alertaron desde la agrupación.