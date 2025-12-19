En esta noticia <b>Faro extremo</b>

Marcos Galperin terminó de realizarse en las últimas semanas una intervención médica en una de sus piernas en el exterior. Con su familia en su casona de José Ignacio llamada “Buenos Mares”, donde pasa las fiestas de fin de año, el fundador de Mercado Libre va monitoreando al mismo tiempo la decoración de su flamante casa del barrio de Cumelén, en la Patagonia, con el servicio de las Hermanas Caradonti, una referencia líder en este servicio entre las principales familias de la Argentina.

En ese contexto en el que además se filtró la posible adquisición también de un rancho en Wyoming en Estados Unidos, sigue de cerca los acontecimientos de política internacional como el atentado terrorista en Sydney el fin de semana por el que tuiteó: “Bienvenidos a la nueva Australia diversa y multicultural”.

El caso de Galperin, que mientras apoya públicamente en la batalla cultural al gobierno de Javier Milei al mismo tiempo reclama algún tipo de protección a través de sus ejecutivos frente a la competencia de los portales chinos como Temu y Shein, es tal vez el caso más extremo de un fenómeno que se está dando en el establishment en este fin de año 2025. Los hombres de negocios apoyan el plan de reformas y hasta los think tanks más extremos ligados al oficialismo pero en paralelo piden por alguna certeza de que habrá más movimientos y medidas puntuales en sectores clave como la industria, el comercio y la construcción.

El miércoles, cuando el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, almorzó con los dueños de las compañías más importantes del país en la Asociación Empresaria Argentina fue una muestra de ello.

En un clima de optimismo y respaldo a la agenda de reformas pro mercad o que puso en agenda la Casa Rosada, el tono que expresaron las preguntas de los invitados acompañó el apoyo general al “rumbo” con la angustia por la falta de reacción oficial ante el cierre de industrias y el estancamiento de diversos sectores de la actividad.

Con la presencia de Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Federico Braun (La Anónima), Alberto Grimoldi (Grimoldi) y Eduardo Elsztain (IRSA), entre otros, el jefe del ente monetario expuso la mirada oficial detrás de las bandas cambiarias y el plan de acumulación de reservas y respondió varias veces respecto de los números verdaderos que maneja como objetivos para fortalecer el Banco Central.

Una pregunta nueva apareció en la charla con Bausili y tal vez anticipe un posible interrogante 2026: qué puede pasar si se profundiza la baja del precio del petróleo y se empiezan a reducir las proyecciones de exportaciones de energía.

El Gobierno tiene distintos escenarios al respecto pero si bien todavía no califica de “cisne negro” la eventual consolidación de un valor bajo del crudo -que propugna la Casa Blanca- se transforma en un motivo de preocupación para la petrolera estatal YPF y, con los proyectos de exportación vía el oleoducto Vaca Muerta Sur, también puede ser una complicación para generar oferta que inflen las reservas.

En concreto, Braun, Rocca y Magnetto, que estuvieron la mesa principal con el ex socio del ministro de Economía Luis Caputo , señalaron dos ejes de preocupaciones: l a irrupción de China en el comercio mundial y específicamente en la Argentina por un lado y, por otro, el incremento de la informalidad laboral. El líder de Techint viene expresando en el último mes lo inquieto que está por el ingreso de acero chino y todos sus derivados, desde bienes intermedios hasta bienes terminados.

Una escena particular también se dio en la presentación del presidente Milei en el aniversario de la Fundación Faro, el think tank oficialista que preside el escritor Agustín Laje y que realiza y difunde “estudios” respecto del crecimiento del antiprogresismo en el mundo y la necesidad de prohibir el aborto, entre otros ejes de la llamada “batalla cultural” que impulsan los sectores más extremos de La Libertad Avanza.

Allí, donde una parte del equipo económico acompañaba al jefe de Estado y mientras Laje mostraba cuadros sobre “la salida del closet” de la derecha en el país y en el mundo, según dijo, gerentes de instituciones de diversas empresas de la energía, comercio, bancos y construcción aprovechaban el encuentro para hacer saber sus reclamos por la situación del empleo si la perspectiva actual se mantiene este 2026.

“En la Fundación Faro me llevé muchos pedidos de cómo creemos que se hará para recuperar la construcción”, contó un integrante del equipo económico que fue muy saludado por importantes empresarios que eligieron validar con su presencia la fundación ideológica más extrema que apoya al gobierno. “Charlamos sobre posibilidades de aplicar planes de formalización y crédito como se ha hecho en Uruguay y Paraguay”, agregó.

Con los encuentros del centro de estudios de Laje y la comida en AEA se terminó el año para el mundo corporativo en cuanto a reuniones con funcionarios de alto rango. El 2025 tuvo los vaivenes asociados al clima político ante de las elecciones que impactan en el dólar, pero termina con una mezcla de sensaciones en el establishment.

Alineados, Milei y Peña, en política internacional

Por un lado, algunos sienten el fervor del antiperonismo en sangre que exacerba el mensaje de la Casa Rosada, y aprovechan oportunidades de entrar en distintos negocios que dejan multinacionales que se van o áreas donde se corre el Estado.

Pero al mismo tiempo esperan alguna reacción de la conducción frente a una situación social delicada si no se enciende el motor del consumo -cada vez más dividido en “dos mundos” por clases sociales- y se frena el traspaso del empleo formal que se destruye al crecimiento del cuentapropismo que lo compensa con peor ingreso y calidad de vida.