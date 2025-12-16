En esta noticia Meta con el FMI: qué hay que tener en cuenta respecto al resultado fiscal de diciembre

En noviembre, el Gobierno registró un superávit financiero de $ 599.954 millones, producto de un resultado primario de $ 2.128.009 millones, y el pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $ 1.528.056 millones.

Según destacó el Ministerio de Economía, en los primeros once meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 1,7% del Producto Bruto Interno (PBI), superando momentáneamente la meta de 1,6% acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y un superávit financiero de aproximadamente 0,6% del PBI.

Diciembre será otra historia. El pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) -aguinaldo-, un beneficio que reciben los empleados en relación de dependencia y los jubilados, generará presión sobre el gasto público .

“El ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico, es un compromiso asumido al inicio de la gestión que se mantendrá en el tiempo. El orden macroeconómico ha permitido proteger a los argentinos de los efectos del colapso en la demanda de dinero generado por la volatilidad política ”, señaló el ministro Luis Caputo a través de una publicación en X.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional (SPN) en noviembre alcanzaron los $ 11.402.650 millones, registrando un incremento de 18,7% en términos interanuales.

“El superávit financiero de $ 599.954 millones contrasta con el resultado de noviembre de 2023, cuando se había registrado un déficit de $ 754.956 millones, equivalente a casi $ 2.650.000 millones ajustados por inflación”, marcó Caputo.

El resultado fiscal de noviembre también fue celebrado por Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima (BICE): “22 de 23 meses con superávit fiscal”. Su mensaje, publicado en redes sociales, también fue compartido por Martín Vauthier, otro de los directores del BICE.

Por su parte, el economista y titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, señaló que, en los primeros once meses, “los ingresos totales descendieron un 2,2% real interanual, mientras que el gasto primario creció levemente un 0,3% real interanual”.

Y agregó: “Se tiene que el superávit primario del periodo enero-noviembre 2024, de $ 19.875.000 millones en $ constantes de noviembre 2025, se transformó en un superávit de $ 16.405.000 millones en 2025. En efecto, la baja real interanual fue del 17,5%“.

Ingresos

Respecto de los recursos tributarios, Economía detalló que presentaron un crecimiento de 16,3% a nivel interanual , explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a:

Derechos de Importación : crecimiento de 41,9% interanual.

Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social : crecimiento interanual del 30,6%.

IVA neto de reintegros : crecimiento interanual del 26,5%.

Débitos y Créditos : crecimiento interanual del 22,6%.

Impuesto a las Ganancias: crecimiento interanual del 21,3%.

“Cabe señalar que la comparación interanual en el total de recursos tributarios se ve afectada por la vigencia de impuestos que fueron reducidos a lo largo del 2025″, remarcaron.

Gastos

En cuanto al gasto público, el Sector Público Nacional alcanzó en noviembre los $ 9.274.641 millones, lo que implica un aumento de 12,7% en términos interanuales .

En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $ 6.497.181 millones (+17,5% interanual). Sumado a ello, las remuneraciones fueron de $1.247.830 millones (+10,1% interanual).

Las transferencias corrientes alcanzaron los $ 2.502.952 millones, registrando una caída de 17,1% a nivel interanual. En cambio, las correspondientes al sector privado presentaron una caída de $ 162.347 millones (-6,5% interanual). Por su parte, las transferencias corrientes al sector público alcanzaron los $ 171.061 millones (-67,4% interanual).

En tanto, los subsidios económicos se ubicaron en $ 700.226 millones, con un alza de 24,8% en términos interanuales, donde los “energéticos” subieron 41% en los últimos doce meses, mientras que los destinados al “transporte” lo hicieron en 1,4%.

Meta con el FMI: qué hay que tener en cuenta respecto al resultado fiscal de diciembre

¿Qué debería pasar para que el Gobierno termine el año con un superávit primario de 1,6% del PBI?

Para ello, una proyección del Iaraf señala que, en primer lugar, el último mes del año tendrá la siguiente característica: se registrarán los ingresos extraordinarios por la privatización de las represas del Comahue (u$s 685 millones).

“El gasto primario tendría que ser equivalente al 1,6% del PBI durante este mes de diciembre. Es decir, debería bajar de 0,3 puntos porcentuales del PBI respecto al mismo mes del año 2024″, detallan.

Proyección superávit primario (Fuente: Iaraf)

Lo cierto es que, además, el gasto primario anual de 2025 debería ser de 14,1% del PBI, lo cual, precisan, implicaría un descenso de 0,9% del PBI respecto del nivel de 15% del PBI registrado en 2024. Por su parte, el gasto no indexado debería soportar toda la reducción necesaria, que tendría que ser del orden del 15% real interanual.