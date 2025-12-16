En noviembre, el Gobierno registró un superávit financiero de $ 599.954 millones, producto de un resultado primario de $ 2.128.009 millones, y el pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $ 1.528.056 millones. Según destacó el Ministerio de Economía, en los primeros once meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 1,7% del Producto Bruto Interno (PBI), superando momentáneamente la meta de 1,6% acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y un superávit financiero de aproximadamente 0,6% del PBI. Diciembre será otra historia. El pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) -aguinaldo-, un beneficio que reciben los empleados en relación de dependencia y los jubilados, generará presión sobre el gasto público. “El ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico, es un compromiso asumido al inicio de la gestión que se mantendrá en el tiempo. El orden macroeconómico ha permitido proteger a los argentinos de los efectos del colapso en la demanda de dinero generado por la volatilidad política”, señaló el ministro Luis Caputo a través de una publicación en X. Los ingresos totales del Sector Público Nacional (SPN) en noviembre alcanzaron los $ 11.402.650 millones, registrando un incremento de 18,7% en términos interanuales. “El superávit financiero de $ 599.954 millones contrasta con el resultado de noviembre de 2023, cuando se había registrado un déficit de $ 754.956 millones, equivalente a casi $ 2.650.000 millones ajustados por inflación”, marcó Caputo. El resultado fiscal de noviembre también fue celebrado por Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima (BICE): “22 de 23 meses con superávit fiscal”. Su mensaje, publicado en redes sociales, también fue compartido por Martín Vauthier, otro de los directores del BICE. Por su parte, el economista y titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, señaló que, en los primeros once meses, “los ingresos totales descendieron un 2,2% real interanual, mientras que el gasto primario creció levemente un 0,3% real interanual”. Y agregó: “Se tiene que el superávit primario del periodo enero-noviembre 2024, de $ 19.875.000 millones en $ constantes de noviembre 2025, se transformó en un superávit de $ 16.405.000 millones en 2025. En efecto, la baja real interanual fue del 17,5%“. Respecto de los recursos tributarios, Economía detalló que presentaron un crecimiento de 16,3% a nivel interanual, explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a: “Cabe señalar que la comparación interanual en el total de recursos tributarios se ve afectada por la vigencia de impuestos que fueron reducidos a lo largo del 2025″, remarcaron. En cuanto al gasto público, el Sector Público Nacional alcanzó en noviembre los $ 9.274.641 millones, lo que implica un aumento de 12,7% en términos interanuales. En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $ 6.497.181 millones (+17,5% interanual). Sumado a ello, las remuneraciones fueron de $1.247.830 millones (+10,1% interanual). Las transferencias corrientes alcanzaron los $ 2.502.952 millones, registrando una caída de 17,1% a nivel interanual. En cambio, las correspondientes al sector privado presentaron una caída de $ 162.347 millones (-6,5% interanual). Por su parte, las transferencias corrientes al sector público alcanzaron los $ 171.061 millones (-67,4% interanual). En tanto, los subsidios económicos se ubicaron en $ 700.226 millones, con un alza de 24,8% en términos interanuales, donde los “energéticos” subieron 41% en los últimos doce meses, mientras que los destinados al “transporte” lo hicieron en 1,4%. ¿Qué debería pasar para que el Gobierno termine el año con un superávit primario de 1,6% del PBI? Para ello, una proyección del Iaraf señala que, en primer lugar, el último mes del año tendrá la siguiente característica: se registrarán los ingresos extraordinarios por la privatización de las represas del Comahue (u$s 685 millones). “El gasto primario tendría que ser equivalente al 1,6% del PBI durante este mes de diciembre. Es decir, debería bajar de 0,3 puntos porcentuales del PBI respecto al mismo mes del año 2024″, detallan. Lo cierto es que, además, el gasto primario anual de 2025 debería ser de 14,1% del PBI, lo cual, precisan, implicaría un descenso de 0,9% del PBI respecto del nivel de 15% del PBI registrado en 2024. Por su parte, el gasto no indexado debería soportar toda la reducción necesaria, que tendría que ser del orden del 15% real interanual.