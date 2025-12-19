Las tasas altas, la interrupción del crédito y la caída del poder adquisitivo pegaron bajo la línea de flotación de los hogares. En octubre la irregularidad del crédito al sector privado volvió a aumentar y se ubicó en 4,5% a nivel sistémico. Pero el dato más preocupante fue la morosidad de las familias, que trepó hasta el 7,8%, 0,6 puntos porcentuales más que en septiembre.

Según informó el Banco Central, la dinámica mensual del indicador resultó generalizada entre los distintos grupos de entidades financieras, tanto en bancos privados de capital nacional e internacional como en la banca pública.

En tanto, la irregularidad se situó en 1,9% para el financiamiento a las empresas.

En octubre, el saldo de previsiones totales del sistema financiero representó 101% de la cartera en situación irregular, un punto porcentual menos que en septiembre. En relación con la cartera total de crédito al sector privado, las previsiones totales se ubicaron en 4,6% (0,3 p.p. más que en el mes pasado).

“Esto es un reflejo de que los bancos y entidades financieras restringieron el rollover. A muchos que no podían pagar, no le renuevan la deuda. Por otro lado, también está reflejando la caída de la capacidad adquisitiva de las familias, en un contexto en el que la política monetaria era muy contractiva”, aseguró Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go. La consultora liderada por Marina Dal Poggetto estima que la morosidad en el crédito no bancario trepa hasta el 20% de la cartera.

Sin embargo, el panorama empezaría a mejorar tras las elecciones legislativas de octubre. “Después de la elección, tuviste una descompresión financiera que se está viendo ahora con una baja de las tasas de interés de corto plazo. Esto debería ir descomprimiendo el nivel de mora. Obviamente que tarde porque es una variable que tiene su lag. Hasta el primer trimestre la mora va a seguir siendo alta”, agregó el analista.