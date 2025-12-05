Ingresos Brutos: por qué es el “peor” impuesto y cuáles son los efectos “que no ve” el consumidor

En esta noticia A cuánto podría caer el impuesto inflacionario en 2026, según cálculos del Iaraf

Según un informe que publicó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el impuesto inflacionario podría caer en el orden de los 2,6 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) en 2025 .

Debido a ello, se transformaría en la principal baja impositiva en dicho período fiscal , seguida en segundo lugar por el impuesto PAIS, un tributo que ya no está en vigencia y que gravaba las compras de bienes y servicios en el exterior con tarjetas de crédito y débito, la compra de dólares para ahorro y la importación de productos .

“Dada una baja de la inflación promedio anual desde el 220% en 2024 al 42% en 2025 y un aumento de M2 privado [dinero líquido] equivalente a 0,3 puntos porcentuales del PBI entre ambos años , la recaudación del impuesto inflacionario puede llegar a bajar 2,6 puntos porcentuales del PBI durante 2025, terminando el año en 2,1% del PBI”, señala el documento de la organización que dirige el economista Nadin Argañaraz.

Según la definición técnica, se denomina impuesto inflacionario a la pérdida de poder adquisitivo del dinero líquido que poseen los consumidores y las empresas.

En ese sentido, dicho tributo recae sobre los tenedores de pesos y se mide a través del agregado monetario M2 privado - el dinero circulante en poder público y los depósitos a la vista - y la alícuota es la tasa de inflación del período que se pretende analizar .

Tal como indica Iaraf, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tiene la potestad de emitir dinero, lo cual genera inflación y termina derivando en una pérdida real “para los tenedores de pesos y activos líquidos” .

El impuesto inflacionario podría caer en el orden de los 2,6 puntos porcentuales del PBI

Por ende, en el análisis se pudo observar el peso de la recaudación del impuesto inflacionario desde el 2017 y hasta el 2024. El gráfico que incluyó el informe muestra que “el impuesto inflacionario sobre el dinero físico, las cuentas corrientes y las cajas de ahorro privadas fue de 2,2% del PBI en 2017, llegando al 4,8% y 4,7% del PBI en 2023 y 2024, respectivamente”.

Sin embargo, para el año curso, Iaraf prevé que, producto del proceso de desinflación y los supuestos del M2 privado , podría reducirse el impuesto inflacionario en 2,6 puntos porcentuales del PBI.

“Constituiría la principal baja impositiva del 2025, seguida en segundo lugar por la desaparición de impuesto PAIS, que tuvo una recaudación de 1,07% del PBI durante el 2024″, señala el documento.

A cuánto podría caer el impuesto inflacionario en 2026, según cálculos del Iaraf

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal estimó, en base a la inflación proyectada en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA, que el Índice de los Precios al Consumidor (IPC) promedio podría descender desde un 42% en 2025 a un 24% en 2026 .

“Si se utiliza como supuesto un M2 privado constante en términos del PBI, el impuesto inflacionario podría ser equivalente a 1,4% del PBI, descendiendo 0,7 p.p. del PBI respecto a 2025″, detallaron.