El Gobierno incluyó en el proyecto de “Modernización Laboral” una serie de modificaciones desde el aspecto tributario. En concreto, la iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei y enviada al Congreso para su debido tratamiento en sesiones extraordinarias, propone diferentes cambios en leyes impositivas.

En particular, el “Capítulo II - Título XXIV” aborda la reducción de alícuotas en el impuesto a las Ganancias, una medida que aliviaría la carga fiscal a empresas y/o sociedades .

El proyecto de ley, en su artículo 191, plantea una modificación en la escala progresiva aplicable a la renta corporativa, fijándose en los dos últimos tramos de la escala una alícuota 27% (tramo 2) y del 31,5% (tramo 3) a partir de los ejercicios iniciados el 1° de enero de 2026.

“Recién va a impactar en el 2027, porque el primer cierre va a ser el 31 de diciembre de 2026 y el pago es en mayo de 2027. O sea que la disminución de la recaudación se va a dar en el año electoral y en los anticipos que vengan después”, clarificó Mariano Ghirardotti, socio de Ghirardotti & Ghirardotti.

Si el Congreso diera luz verde a esta propuesta, s e trataría de una reducción del 10% en las alícuotas aplicables respecto de los niveles vigentes , “fortaleciendo el incentivo a reinvertir utilidades y generando condiciones más competitivas a nivel regional”.

Esta iniciativa, a su vez, proyecta de algún modo una caída en la recaudación de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en concepto de Ganancias, dado que es un tributo coparticipable .

El Gobierno cedió con los ATN, en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2026 y la reforma laboral

“En el Presupuesto 2026, el Gobierno proyecta recaudar por impuesto a las Ganancias $ 48,4 billones, 4,48 p.p. del PBI [Producto Bruto Interno]. De ese total de $ 48 billones, un 29% responde a personas humanas y un 71% a sociedades. Es decir que $ 34,3 billones será el monto de recaudación que las sociedades aportarán al total de impuesto a las Ganancias ”, señala un informe que envió un diputado de Fuerza Patria a los gobernadores del peronismo.

El punto es que, de los $ 34,3 billones para sociedades, se recaudarían $ 31,7 billones. De esta forma, la baja proyectada de $ 3,1 billones equivale a 0,3% del PBI.

“Del total de baja proyectada de recaudación de $ 3,1 billones, $ 1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la ley de Coparticipación Federal. En promedio simple mensual, las provincias recibirían durante todo el 2026 $ 144 mil millones menos por mes”, precisa el texto al que accedió El Cronista.

No obstante, desde el peronismo/kirchnerismo sostienen que el beneficio fiscal se concentraría en solo 144 grandes empresas .

Pese a las críticas que surgen dese la oposición, el abogado tributarista y socio de Expansion Business Argentina, Diego Fraga, consideró positiva, desde el punto de vista presupuestario, la medida que impulsa el Ejecutivo. “Recién se va a haber impactado en los pagos que se hagan en 2027, porque es para el período fiscal 2026. No está mal, es una especie de gradualismo”, analizó.

También marcó que la gestión mileísta prevé que la actividad económica “se levante” en 2026. Si eso ocurriese, la reducción de alícuotas en Ganancias no implicaría un peso negativo en la recaudación.

“Seguramente la recaudación se resienta. Quizá aumente un poco la recaudación por el impuesto sobre el pago de dividendos , que seguramente al bajar [las alícuotas de Ganancias] se incrementarán, de la mano de la reducción de restricciones para girar los mismos al exterior”, agregó Ghirardotti.

Negociaciones con provincias: los ATN, ¿una herramienta para consensuar con los gobernadores?

En tiempos donde se necesita el aval del Congreso para sancionar proyectos, el Gobierno hizo uso de una herramienta hábil y discrecional a la hora de consensuar con las provincias y CABA. Cedió “dinero de su bolsillo”.

Nación aceleró en diciembre el envío de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los cuales representan el 1% de la masa coparticipable que se recauda por tributos federales. Este hecho ocurrió en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2026 y la “Ley de Modernización Laboral” .

Nación distribuyó, en concepto de ATN, $ 43.000 millones entre tres provincias

Según un informe de la consultora Politikón Chaco, el monto distribuido en el mes -hasta el 12 de diciembre- ya supera a los enviados en los últimos cinco meses en conjunto.

“El total pagado en lo que va de diciembre es por $ 43 mil millones que llegaron a tres distritos: Tucumán captó $ 20.000 millones el pasado miércoles 10/12; mientras que el viernes 12/12 se le pagó a Misiones por $ 12.000 millones y a Chaco por otros $ 11.000 millones”, señalaron.

Además, anticiparon que en los próximos días el Gobierno podría girar más fondos -ya devengados- a otras tres provincias: Catamarca ($ 10.500 millones), Entre Ríos ($ 7.000 millones) y Salta ($ 6.000 millones).

“Para que acepten [las provincias], tenés que mostrarles de dónde va a salir la plata que hoy van a dejar de cobrar [en este caso por la reducción de alícuotas de Ganancias”, apuntó Ghirardotti.

Reforma laboral: cuáles son los cambios que introdujo el Gobierno en el impuesto a las Ganancias

La reforma laboral, en su capítulo fiscal, propone una reducción de alícuotas en el impuesto a las Ganancias para las empresas .

“Modifícanse para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2026, las alícuotas de la escala del inciso a) del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus modificaciones", subraya el artículo 191 de la “Ley de Modernización Laboral”.

De acuerdo a los cambios normativos que impulsa el Gobierno, así quedarían las alícuotas:

Tramo 2: la alícuota bajaría del 30% al 27% .

Tramo 3: la alícuota más alta se reduciría del 35% al 31,5%.

Los especialistas consideraron que la reducción de alícuotas es una buena noticia respecto a la carga fiscal con la que lidian las empresas

Sumado a ello, la iniciativa incluyó la exención de Ganancias para los alquileres y la venta de inmuebles.

“Se introducen adecuaciones que permiten eliminar distorsiones y simplificar el tratamiento aplicable a personas humanas, al eximir -desde el 1° de enero de 2026- los resultados de enajenación de inmuebles y la transferencia de derechos sobre inmuebles“, resaltaron.

Asimismo, también hay un tratamiento específico para las operaciones vinculadas con valores negociables (sean o no cotizantes en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).