Los dólares del FMI se van en tiempo récord: la negociación para no complicar las reservas

El Gobierno espera los u$s 5300 millones que llegarán del Fondo Monetario Internacional (FMI) después de que el directorio del organismo apruebe el acuerdo entre el staff y el Gobierno. Pero los derechos especiales de giro que llegarán a darle un refuerzo momentáneo a las reservas volverán a salir en el corto plazo.

El organismo indicó que el paso por el directorio sucedería "en las próximas semanas" pero la próxima ya vencen más de u$s 2600 millones. Se trata de un pago por u$s 913 millones el próximo 21 y un día después, otros u$s 1763 millones, consignó la agencia NA.

Sergio Massa se aferra a la estabilidad y empresas miran de reojo acuerdos de precios



Exportaciones: los planes de los sectores que pueden sumar más dólares en 2023



El cronograma de pagos marca que se deberán cumplir giros por u$s 1.296 millones el 7 de abril, u$s 648 millones el 14 de abril y u$s 681 millones el 28 de abril. En total, a lo largo del próximo mes y medio se cancelarán esos mismos u$s 5300 millones.

El directorio analizará el acuerdo técnico "en las próximas semanas"

La fecha tentativa para tratar el caso argentino en el directorio era el 20 de marzo, aunque las negociaciones por las metas se extendieron dos semanas más de lo anticipado . El año pasado, ante un escenario similar, el Fondo postergó las fechas de vencimiento hasta después de la aprobación en el directorio para evitar el desfasaje y podría volver a darse esa salida en esta oportunidad.

En el Ministerio de Economía confían en un acuerdo similar para los vencimientos de la próxima semana. "Con la aprobación técnica se da por hecho que el Directorio aprobará la auditoría que dispara el desembolso, por eso se negocia la manera de estirar esos vencimientos ", señalaron fuentes oficiales.

Moratoria previsional: cuál es la condición que puso el FMI al Gobierno para los nuevos jubilados



El FMI enviará u$s 5300 millones pero reclama "políticas más sólidas": subsidios, moratoria y reservas



Este año, en tanto, tiene el condimento adicional que los desembolsos del FMI será 'negativos' en relación a lo que hay que cancelar y el Gobierno deberá buscar fuentes propias para cubrir u$s 1400 millones más, sin acceso a los mercados y con una sequía que pronostica alrededor de u$s 20.000 millones menos en exportaciones.

La sequía tendrá un fuerte impacto en el ingreso de divisas este año

Por fuera del Fondo, habrá que pagar en abril otros u$s 105 millones para organismos multilaterales, que deberán salir de las reservas del Banco Central.

Sin intervención con reservas

Para cuidar esas reservas escasas, los técnicos del Fondo le pusieron un límite a su uso para intervenir en las cotizaciones paralelas , luego de las críticas de uno de los principales economistas del Fondo, Nigel Chalk, por la recompra de deuda con reservas que encaró el Palacio de Hacienda.

La renegociación con el FMI y la inflación tensan el pacto Kirchner-Massa: ¿sigue o se quiebra?



Por el efecto de la sequía, la meta de reservas a marzo se redujo y los detalles se conocerán tras la aprobación del directorio e implica un relajamiento en torno a los u$s 2000 millones.

El Fondo reconoce, por otra parte, que seguirá adelante la administración comercial y los sectores productivos alertan por el efecto de las dificultades para importar en las exportaciones.