Exportaciones: los planes de los sectores que pueden sumar más dólares en 2023

Aún con el guiño del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la nueva meta de reservas, la cartera que lidera Sergio Massa se concentra en buscar incentivos en los sectores que pueden ingresar más dólares en 2023 para compensar los efectos de la sequía .

Luego de un 2022 "difícil" los complejos que conforman el podio exportador, detrás del agro, miran con expectativa el 2023 pero no niegan que será desafiante por la fuerte restricción de divisas .

Entre las actividades más prometedores para este 2023, el Gobierno apunta a la industria automotriz y la minería, particularmente, al litio . Entre ambas sumarían unos u$s 15.000 millones .

Son las ramas que hoy pueden incrementar su capacidad, a diferencia de la energía, que promete cambiar la matriz económica con Vaca Muerta, pero recién a partir de 2024 .

La industria minera argentina cerró el año generando exportaciones por u$s 3857 millones , motorizadas mayormente por el oro, así como por un mayor protagonismo del litio en el NOA. Gracias al metal líquido, se estima que el sector superará los u$s 4000 millones de exportaciones, algo que no sucede desde 2012 .

Por su parte, las terminales automotrices que ya exportaron 24,3% más interanual -u$s 8500 millones-, pueden crecer 10%, como base. Según datos de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) este año, en conjunto, el sector alcanzará los u$s 10.800 millones, si logran superar desafíos externos a internos que complican el drenaje de insumos .

Promesas y desafíos

Para las empresas mineras, como para muchas compañías de diferentes sectores, el 2022 ha sido un año "complejo", señaló Franco Mignacco, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

Además, explicó que los resultados posicionaron a la minería como quinto complejo exportador nacional , con superávit en la generación de dólares para el país, lo que le permitió ser el segundo sector productivo que genera mayor aporte de divisas netas para el país.

"Las productoras - especialmente las de oro y plata- han debido enfrentar complicaciones derivadas de las restricciones cambiarias, que producen un desfasaje, donde se exporta a precio dólar oficial, que no es el que luego se utiliza al momento de pagar los costos de los insumos y servicios que se necesitan para producir", explicó Mignacco.



A esto se suma, por un lado, la problemática de las "demoras en relación con las importaciones que complica también a las empresas en etapa de construcción".

Por el otro, "la incertidumbre por cambios legales e impositivos, que atentan contra la planificación de largo plazo que requieren proyectos como los mineros -inversiones intensivas de largo plazo de recupero-", aclaró.

Seguir rodando

Sobre el cierre del año, Martin Galdeano, presidente de la Asociación de Fabricantes de Automóviles (ADEFA) señaló que "si bien a lo largo del año se registraron dificultades en la provisión de insumos derivadas del contexto global y local logramos cerrar el ejercicio 2022 con una suba superior al 20% impulsada por la demanda externa ".

A pesar de los desafíos internos y externos el sector confirmó inversiones en torno a los u$s 1420 millones desde 2020 que "permitirán potenciar las exportaciones, empleo y desarrollo de proveedores además de incluir mejoras tecnológicas en las plantas", indicaron desde ADEFA.

Perspectivas

En ese sentido, destacaron el impacto positivo de la continuidad del decreto que exime del pago de derechos a los envíos incrementales para el 2023. Por esa medida, de mantenerse las condiciones actuales, se estima que se podrán producir y exportar aproximadamente 70.000 unidades adicionales, lo que representará un ingreso de divisas adicional de u$s 1700 millones.

En coincidencia con la realidad que atraviesa a distintos sectores productivos del país, desde CAEM apuntan a las demoras en la aprobación importaciones (SIRA y SIRASE) y las distorsiones en los precios , que "generan un incremento de los costos productivos ".

Actividad en potencia

En Argentina, según datos de CAEM, existen 14 proyectos en producción de oro, plata y litio. A los que se suman las empresas de la minería de 2ª y 3ª categoría (canteras), que han ido recuperando niveles de actividad, impulsados por los sectores demandantes, como la construcción, y por mayores exportaciones.

Para el primer semestre se espera la puesta en marcha del proyecto Caucharí Olaroz (Minera Exar), y para fines del segundo trimestre la de Rincón (Argosy), en tanto sigue avanzando la construcción de otros 5 proyectos y 2 ampliaciones .



"Si observamos el contexto internacional, vemos un escenario de alta volatilidad del precio de los metales , sujeto al nivel de actividad global y las políticas monetarias. De hecho, ya los precios del litio en China tuvieron una caída cercana al 30% en el último trimestre", planteó el titular de CAEM.

Esto se explica por el proceso de desaceleración de la actividad mundial, que sumado al riesgo de recesión impacta en la demanda de minerales.

Frente a esto, "lo importante es que Argentina pueda generar un escenario de certezas que acompañe al sector y permita una consolidación de la industria y su cadena de valor".



A nivel nacional, Mignacco conformó que, durante este año, el sector litio seguirá siendo el más dinámico.