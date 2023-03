'Defaultear' con el FMI: por qué Emmanuel Álvarez Agis lo pone sobre la mesa tras el acuerdo renovado

El impacto de la sequía en el PBI puede representar una pérdida de 2,4 puntos , señala en el último informe de PxQ el economista Emmanuel Álvarez Agis. Pese al alivio pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la acumulación de reservas del primer trimestre, el ex funcionario que ahora es consultor sostiene que puede ser hora de "evaluar un incumplimiento" con el Fondo.

"Ante una sequía de la magnitud de la actual, es claro que no alcanza con pesos: hacen falta dólares y no parece que el FMI quiera actuar según su tradicional mandato de evitar crisis de balance de pagos que puedan tener efectos de contagio", advierte el ex viceministro de Economía durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.

" El único incumplimiento de relevancia que Argentina podría tener en 2023 sería con el propio FMI ", señala Álvarez Agis y agrega: "Tal vez es hora de evaluarlo, puesto que de la misma manera que creíamos que el acuerdo con el organismo debería haber tenido lugar en 2021, hoy creemos que un acuerdo que no acuse recibo del impacto de la sequía es condenar al país a una crisis económica de magnitud, con derivaciones imprevisibles no sólo económicas sino tal vez también políticas".

La advertencia se conoció en paralelo con la revisión de metas que negoció el equipo de Sergio Massa con el Fondo, que le da aire a la acumulación de metas en el primer trimestre por u$s 2000 millones por el impacto de la sequía aunque el Fondo contabiliza que habrá cierto alivio por las menores importaciones de energía.

También se conoce tras el duro comunicado de La Cámpora que apuntó al FMI por los cuestionamientos a la moratoria previsional que se aprobó en el Congreso para incorporar otros 800.000 jubilados. El Gobierno avanzó este martes con la publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación de la moratoria.

El economista advierte que "el desafío fiscal de mantener la meta original con el FMI resulta entonces mayúsculo". La sequía implicará un impacto negativo directo sobre el PIB de 2,4%, estima.

Impacto en el crecimiento

"Si se toma en cuenta la contracción en la oferta de divisas, en el orden de los u$s 18.000 millones, la economía en su conjunto podría sufrir una caída de - 3%. "Esa caída de la actividad que podría dar por tierra con el crecimiento de 2023, será entonces agravada por un ajuste adicional del gasto público del orden del 0,4% del PIB. Sin tomar en cuenta efectos de segunda vuelta, el PIB arranca 2023 con un - 3,4%", enfatiza sobre la perspectiva de crecimiento.

En ese sentido, Álvarez Agis señala como dato más relevante del acuerdo que el Gobierno se haya comprometido a cumplir la meta de 1,9% de déficit fiscal este año . El Fondo le reclamó que busque alternativas para cubrir el gasto de la moratoria previsional y que acelere la quita de subsidios energéticos. Gabriel Rubinstein fue un poco más allá y promovió buscar una reducción más acelerada de la baja del déficit para 2024, contando resultados del gasoducto Néstor Kirchner de forma anticipada.

Para el ex viceministro de Economía, que el objetivo fiscal que se mantenga preocupa porque " la caída de recaudación por retenciones derivadas de la sequía estará en el orden del 0,3% del PIB , o 0,4% si el gobierno sigue la recomendación del FMI de evitar la utilización de herramientas como el dólar-soja".