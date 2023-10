Los detalles del swap XL con China: dólares urgentes para calmar la brecha, a menor tasa que la del FMI

Desde este miércoles, el Gobierno dispone de u$s 6500 millones adicionales en yuanes de libre disponibilidad para intervenir en los mercados financieros y contener los dólares paralelos en las últimas tres ruedas cambiarias antes de las elecciones. También podrá usar esas divisas para pagarle al FMI y desenroscar -un poco- la tuerca que contiene los pagos de importaciones, que la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió en situación crítica.

El anuncio, que encabezaron el presidente Alberto Fernández y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, desde Beijing, es un "bis" de aquella liberación del segundo tramo de libre disponibilidad acordada a fines de mayo, cuando viajó el ministro Sergio Massa. Esa activación nunca se efectuó.

Si bien voceros oficiales indicaron que no era necesaria la gira presencial para tocar el "botón de emergencia", las gestiones convirtieron los u$s 5000 millones preacordados en el equivalente a u$s 6500 millones (47.000 millones de yuanes). El Gobierno ya anunció que los usará para mitigar la corrida.

Contener la brecha

"Se podrán usar para importaciones, pagos externos o intervención en CCL/MEP, que esperemos puedan bajar y alejarse de los valores de "pánico" recientes", tuiteó este miércoles el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.

Fuentes oficiales indicaron que también se contempla apelar al swap para saldar vencimientos con el FMI. A fin de mes, el país debe abonar algo más de u$s 2500 millones.

Geopolítica a tasas blandas

El Gobierno enviaría así, de nuevo, un mensaje geopolítico, en momentos en que el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, plantea romper relaciones con China. El endeudamiento con el Banco del Pueblo de ese país, dicen fuentes oficiales, es, hoy, el más barato del mercado. La tasa para activar el swap es unos dos puntos inferior a lo que cuesta el programa con el Fondo.

Sabino Vaca Narvaja, embajador en China, y una selfie con Xi Jinping y Alberto Fernández.

El FMI cobra una tasa variable, atada a las tasas de política monetaria de los países centrales. En un contexto de suba de tasas, el préstamo se encarece. Cuando Argentina firmó el acuerdo de facilidades extendidas, en marzo de 2022, la tasa de referencia era de apenas 0,22%. Hoy, esa tasa es del 4,16%. A eso hay que sumarle gastos administrativos y los sobrecargos que el país puja por bajar, sin éxito. El costo del financiamiento asciende así a 5,1% de tasa más otros 3 puntos de sobrecargos, dicen fuentes oficiales.

La tasa del swap es un misterio, pero el costo de ese financiamiento ronda el 6 por ciento. Y el Banco Central suele decir que puede reducir ese cargo en otros dos puntos, mediante distintas operaciones de cobertura.

"Cada vez que tuvimos momentos difíciles, el gobierno de Xi Jinping fue muy generoso y siempre estuvo atento a nuestras necesidades", dijo Fernández en Radio 10. "China está ayudando a un gobierno que está terminando, no está especulando con nada", añadió.

Antes, lo había contrastado con el rol del FMI: "China ha sido para Argentina un socio clave en los últimos años y también un hermano que nos acompañó en la pandemia y nos socorrió cuando el FMI nos puso en jaque, y que invirtió en el país generando trabajo", manifestó el mandatario nacional.

Hasta la semana pasada, el Gobierno contaba con un remanente de u$s 700 millones del primer tramo del swap, al que ahora se suman los u$s 6500 millones actuales. Las autoridades remarcan que usarán el dinero para intervenir en los dólares que se negocian en la Bolsa. Según estimaciones privadas, el desde fin de septiembre se profundizaron las ventas de divisas en esos mercados y, por eso, el BCRA no pudo acumular reservas a pesar del dólar soja.