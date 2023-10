Radiografía de la deuda con el FMI: cuánto resta pagar hasta 2032 y el efecto de las altas tasas

La Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional (FMI) más de la totalidad del préstamo que tomó el presidente Mauricio Macri en 2018 y renegoció la gestión de Alberto Fernández, en marzo de 2022. El monto del crédito desembolsado, de 31.900 millones de DEG (unos u$s 42.000 millones, a la cotización actual) es inferior a las amortizaciones pendientes, que superan los 33.000 millones de DEG (u$s 43.500 millones).

Según los datos que publicó el FMI este miércoles, durante su asamblea anual, la Argentina sigue siendo el principal acreedor del organismo, con un préstamo que significa el 1000% de su cuota. La deuda del país representa el 43% de los 77.310 millones de DEG (algo más de u$s 100.000 millones) de activos efectivamente prestados, entre acuerdos Stand By, de Facilidades Extendidas (como el que suscribió el exministro Martín Guzmán en 2022) y la línea de Crédito Flexible.

El préstamo inicial se desembolsó entre junio de 2018 y julio de 2019. En esos trece meses, el Fondo prestó los más de u$s 40.000 millones que luego debieron refinanciarse. Los desembolsos se interrumpieron después de las PASO de 2019, tras el triunfo anticipado de Fernández y el Frente de Todos.

Desembolsos

De acuerdo con el último staff report de mediados de agosto, el diagnóstico que acompañó el desembolso de u$s 7500 millones correspondiente a las revisiones 5 y 6 del programa vigente, el FMI giró unos u$s 35.500 millones (27.000 millones de DEG) entre marzo de 2022 y agosto último. El programa incluye un giro adicional de casi u$s 3500 millones en noviembre, sujeto a la séptima revisión, con datos de septiembre.

Quedan, para 2024, tres desembolsos previstos, por algo más de u$s 1000 millones cada uno, en marzo, junio y septiembre. Si ese cronograma no se altera, ahí se completaría el préstamo con el que el FMI refinanció el acuerdo Stand By.

Pagos

En 2024, el país debería devolverle al FMI casi u$s 8000 millones, o u$s 5000 millones netos. A partir de entonces. En 2025 y 2026 deberían saldarse u$s 3500 millones y u$s 4500 millones, respectivamente. A partir de 2027, los vencimientos son más pesados. En total entre capital, intereses y sobrecargos, la Argentina debería reintegrar casi u$s 54.000 millones de aquí a 2032.

Los desembolsos del programa con la Argentina.

Tasas altas

Este miércoles, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, difundió su reporte Agenda Política Global, una especie de memoria y balance de su gestión anual. Allí destacó que algunos países desarrollados y emergentes recuperaron el nivel de actividad previo a la pandemia, pero advirtió sobre el peor desempeño de la Unión Europea, China y países de bajos ingresos.

"Las proyecciones de crecimiento global a mediano plazo siguen siendo débiles en un entorno de comercio fragmentado, altos niveles de deuda y posiblemente tasas de interés más altas durante más tiempo", advirtió Georgieva.

Las tasas de interés elevadas, pronosticó, continuarán. "Los bancos centrales deberían seguir centrándose en restaurar de forma duradera la estabilidad de precios y, al mismo tiempo, calibrar las políticas en función de los datos. Aunque ahora hay más diferenciación entre países, para muchos esto requerirá mantener una postura monetaria estricta y evitar una flexibilización prematura de la política", sostuvo.

Sergio Massa y Kristalina Georgieva, en Washington.

La suba de tasas de interés de los bancos centrales encarecen el repago del crédito con el Fondo, cuya tasa variable está atada a las políticas monetarias de los países.

Ajuste fiscal

En paralelo, remarcó que serán necesarios mayores esfuerzos fiscales. "Las autoridades fiscales deberían reconstruir el margen presupuestario para permitir las inversiones necesarias y prepararse para los shocks del mañana. En general, esto justifica un endurecimiento de la postura política, lo que puede ayudar a reducir la deuda y respaldar la política monetaria en la lucha contra la inflación", afirmó la directora del FMI.

El Fondo ya manifestó preocupación por las políticas expansivas que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, luego de la devaluación de agosto. Distintas afirmaciones de funcionarios del FMI y del gobierno de los Estados Unidos preparan la cancha para una exigencia mayor hacia el país, en términos de ajuste fiscal. El Banco Central subiría este jueves la tasa de interés, para mantenerla positiva en términos reales.