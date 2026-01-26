En esta noticia Ya descartan nuevas intervenciones cambiarias de Bessent en Argentina

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, elogió al presidente argentino Javier Milei, al afirmar que “está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel ”.

En una entrevista con La Derecha Diario/RAV Español, el funcionario habló sobre el swap de monedas entre ambas naciones y destacó que Argentina se convirtió en una “pieza central” de la estrategia de su país en América Latina.

Según Bessent, el objetivo de EE.UU. con el swap fue apoyar a un aliado estratégico en medio de “cierta turbulencia en el mercado”, en referencia al kirchnerismo.

“Estaba muy claro, muy claro, que los kirchneristas estaban intentando provocar una alteración en el mercado para afectar la elección”, aseguró Bessent.

Además, remarcó que el acuerdo fue sumamente beneficioso para ambas partes. “Terminamos ganando dinero con la transacción”, afirmó.

“Todos decían, ‘Oh, le están dando a los argentinos los u$s 20.000 millones’. No, no, no hicimos eso. Eso fue un préstamo. Pudimos fortalecer a Argentina, dar apoyo al gobierno, al país, y, lo más importante, al pueblo argentino”, explicó el secretario del Tesoro.

Por otro lado, anticipó que “una de las mayores compañías mineras del mundo” evalúa una inversión de entre u$s 10.000 y u$s 12.000 millones en Argentina, algo que consideró inviable bajo “el robo y la corrupción del gobierno de los Kirchner”.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos Fuente: Bloomberg Michael Nagle

Según informaron tanto el BCRA como el Tesoro estadounidense, este enero concluyó el swap de monedas entre ambas naciones, una medida clave para Milei para estabilizar el mercado cambiario antes de las elecciones legislativas de octubre. Sin embargo, según Bessent, la intervención no fue neutra: Estados Unidos ganó “decenas” de millones de dólares, según el propio secretario del Tesoro.

Ahora, en el mercado creen que Washington no volverá a intervenir en la plaza cambiaria local.

Los u$s 2534 millones eran parte del tramo activado del swap, que en total trepa hasta los u$s 20.000 millones. Según informó el BCRA, la cancelación de la operación fue en diciembre de 2025, aunque no detalló de dónde provino el dinero con el que pagó.

En su balance, el monto figura como deuda con organismos internacionales, que en total asciende a los u$s 2622 millones. Fuentes del mercado señalan que se pagó mediante un préstamo del BIS (Banco de Pagos Internacionales).

“Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria actualmente no tiene pesos. Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa América Primero”, aseguró el funcionario de Donald Trump hace dos semanas.