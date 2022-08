Los chats de medianoche del Presidente, el enojo de Kicillof y el vínculo Pérsico-Massa

A las doce de la noche del viernes, casi madrugada del sábado, el Presidente Alberto Fernández y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, todavía intercambiaban mensajes. Por la tarde el chaqueño lo había entusiasmado con algunas ideas sobre la Hidrovía.

La conversación siguió vía chat después de la reunión del Consejo Federal que compartieron en Casa Rosada con otros tres gobernadores, Axel Kicillof, Omar Perotti y Gildo Insfrán, junto al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y el del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro. En esa misma medianoche el ministro de Economía, Sergio Massa, hablaba con Kicillof sobre el otro encuentro, el de la Liga en La Plata, cuyas repercusiones enojaron al bonaerense que jura no haber buscado distanciamiento con Casa Rosada.

Después de tanto fuego amigo, los ánimos están sensibles. Tal vez por eso el Presidente hizo caso omiso a las publicaciones sobre la lista de planteos de los mandatarios peronistas que, por primera vez, eligieron como sede la capital bonaerense.

Por su parte los gobernadores, que están apretados por la macroeconomía, emitieron un comunicado en el que plantearon la necesidad de continuar con la obra pública y con las medidas que alienten la mejora de ingresos de los argentinos. El efecto fue el contrario y varios de ellos llamaron a Massa para negarle cualquier conspiración.

El Presidente les creyó y a cada uno que le preguntó por la Liga le describió el buen ánimo con el que se desarrolló el encuentro por la Hidrovía. "La reunión fue buenísima, Capitanich y Perotti avanzaron sobre temas precisos, aportaron ideas, todo fue muy bueno", destacaba por la noche ante los íntimos.

Los gobernadores pidieron tarifas equitativas y que no se corte la obra pública - El Cronista



Cumbre de los gobernadores: con Axel Kicillof a la cabeza, no quieren relegar poder en la era Sergio Massa - El Cronista





EL ROL DE KICILLOF

Reunión de gobernadores del Frente de Todos en La Plata con Axel Kicillof como anfitrión

Alineado por su propio proyecto de reelección y por mandato de Cristina Kirchner, Kicillof viene dando muestras de apoyo al ministro y al Presidente. Su objetivo era consolidar la 'Unión' de gobernadores y valorizar a Buenos Aires y a su propia figura como articulador.

No pretendía -juran- reavivar las diatribas K, menos hacia un ministro que goza del favor público de su jefa, expresado en una foto y profundo silencio. Citan como prueba: después del café y pastafrola servidos en La Plata, salió rápido hacia Casa Rosada para no perderse la cumbre por la Hidrovía.

Luego de la reunión de Liga de Gobernadores, mantuvimos otra en Casa Rosada con el Presidente y el Consejo de hidrovía.



Veo ¿con sorpresa? que los medios opositores "interpretaron" el comunicado de la Liga como una crítica al Gobierno o al Ministro de economia. — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 19, 2022

Para suavizar el impacto a la tardecita y en el camino de regreso a La Plata, tipeó un mensaje que envió a su equipo para que subieran a las redes sociales: "Lean y no mientan. Estamos trabajando codo a codo y respaldando los esfuerzos para sacar adelante a la Argentina en este contexto tan complejo".

El tuit no fue suficiente. Post charla nocturna con Massa, dio una entrevista a Radio Provincia el sábado por la mañana: "Luego de una extensa reunión de la Liga de los Gobernadores, nos pronunciamos para respaldar las medidas necesarias que se toman con el objetivo de mejorar los ingresos y contar con mayor estabilidad en los precios", aseguró y valoró que se se hayan adoptado "las medidas que había que tomar para atender rápidamente una emergencia vinculada al sector financiero".

Kicillof: "Lean y no mientan. Estamos trabajando codo a codo y respaldando los esfuerzos para sacar adelante a la Argentina en este contexto tan complejo"



"Nadie hizo más que los gobernadores para que Massa esté ahí", repetían en su entorno y destacaban que el documento promueve consenso político para la aprobación del Presupuesto 2023. De hecho el ministro estuvo invitado al asado pero no fue porque tenía una cita en el despacho del Presidente donde junto a Perotti, el vicegobernador cordobés Manuel Calvo; el canciller Santiago Cafiero y el embajador de Kuwait, Abdullah Ali Alyahya, firmaron la garantía para el financiamiento del Acueducto interprovincial Santa Fe - Córdoba.

Tampoco Perotti formó parte de la Liga, aunque es de los que retacea su presencia. Sí estuvo el 27 de julio cuando reclamó que el Presidente tomara decisiones urgentes.

Alberto Fernández, Sergio Massa, Omar Perotti, Santiago Cafiero, Manuel Calvo, el embajador de Kuwait y Marco Lavagna

el 'nuevo' alberto

La firma que encabezó el Presidente en un día en que volvió a ocuparse sólo de las buenas noticias incluyó a dos provincias de peso con las que el Gobierno nacional mantiene tensión. Juan Schiaretti evitó esa foto y se hizo representar por su segundo mientras coquetea con el radicalismo bajo la permanente protesta de su adversario y aspirante a gobernador por Juntos por el Cambio Luis Juez.

La foto en el despacho presidencial fue quizás el evento más importante en la agenda de un Alberto Fernández que por momentos queda desplazado. En el nuevo esquema cuenta con incondicionales como Jorge Ferraresi, Gabriel Katopodis y Daniel Filmus que le organizan actividades positivas para su lucimiento.

Por ejemplo el martes el jefe de Estado recorrió durante dos horas las obras de la primera planta piloto de baterías de litio de Argentina, en La Plata, y las instalaciones de Y-TEC (YPF-Tecnología), en el partido de Berisso. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus organizó la visita turística y el presidente de Y-TEC, Roberto Salvarezza hizo la presentación en un laboratorio-promesa que recién recibirá los equipos en octubre y en diciembre podría arrancar con las pruebas de producción con litio. El dato más sugerente fue la presencia de varios referentes kirchneristas.

Axel Kicillof eligió a un sindicalista cercano a Cristina y Máximo como ministro de Trabajo - El Cronista







EL COQUETEO DE MASSA

Sergio Massa en su extensa presentación ante el Consejo de las Américas

A la misma hora de la visita guiada el equipo de Energía presentaba la segmentación de tarifas. No deja de ser un alivio para el Presidente tener por fin un equipo que medie entre él y las noticias que no caen bien. El mismo escudo protegió a Massa que siguió en su despacho la conferencia de la secretaria Flavia Royón; el secretario de Hacienda Raúl Rigo; la presidenta de Aysa, su mujer Malena Galmarini, y el ascendido Federico Bernal que expresó su fe kirchnerista defendiendo la diferenciación de tarifas para provincias con temperaturas extremas como Santa Cruz. Hasta los propios se ruborizaron aunque destacaron el fuerte gesto político que fue su presentación.

Massa ya está unos casilleros por delante mirando a septiembre. Su exposición ante el Consejo de las Américas arrancó amigable y terminó con advertencias a quienes trampean importaciones y a la oposición. No se molestó, como en Casa Rosada o entre dirigentes K, con el omnipresente embajador de Estados Unidos Marc Stanley y él mismo pidió a la oposición sentarse a charlar. Su objetivo es la próxima revisión del FMI.

Jorge Argüello revela cómo seguirá la relación de Argentina con Estados Unidos y China - El Cronista



Por eso es oportunísima la confirmada audiencia del presidente Alberto Fernández con Joe Biden. Pocos quieren disgustar al representante de Washington. Los gobernadores del norte avanzan con él y con el embajador Jorge Argüello en la organización de una gira para atraer inversiones y vender productos made in Argentina-Norte Grande. Entre los promotores está otro de los fundadores de la Liga, el santiagueño Gerardo Zamora.

Junto a @JuanManzurOK mantuvimos una reunión con el Embajador de EE.UU en Argentina,Marc Stanley,

donde di a conocer las posibilidades de inversion en nuestra provincia,y conversamos sobre la agenda de Septiembre en Washington y Nueva York que tendremos los Gob del Norte Grande pic.twitter.com/jlJt5gpwOs — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) August 19, 2022

PÉRSICO Y LA MARCHA

Otros tiempos: Alberto Fernández junto a Sergio Massa y Emilio Pérsico en un locro del Evita el 25 de Mayo

Esta semana hubo otra pulseada entre el sindicalismo y el Gobierno. Desde la marcha del 17 de agosto se obligó a Cristina Kirchner a guardar su propuesta de suma fija. Ahora el Ejecutivo está en un brete y evalúa un bono para los trabajadores a cuenta de las paritarias que defendieron en la calle la CGT y los díscolos que comanda con guiño K el Frente Sindical de Pablo Moyano.

Entre los manifestantes convocados por la central, la CTA, y otros movimientos, hubo no sólo diputados del Frente de Todos de origen sindical sino también funcionarios. Entre los más visibles estuvo Emilio Pérsico -del Evita y la UTEP- que volvió a reclamar una discusión sobre el sistema productivo y cuestionó al sistema financiero. Fernando 'El Chino' Navarro negocia en privado con Economía y Pérsico manda mensajes desde la calle.

"El Presidente nos ve pero la mayoría de los políticos no nos entienden", repetía el líder del Movimiento Evita el viernes en una entrevista con el programa Bien Argento por Radio Cultura en referencia incluso a integrantes del Frente de Todos. "Me parece que la solución de tener un modelo alternativo del capitalismo es un subsidio. Yo no quiero ese país. Hay que construir otro modelo. La primera medida que tiene que tomar el Gobierno es el reconocimiento de los 8 millones de compañeros que trabajan en la economía popular. No es un problema de renta, es un problema económico. Hay que discutir un modelo", remarcó.

Como muchos en el oficialismo también el secretario de la Economía Social, que supo poner la organización para respaldar al Presidente, ya ocupó horas de charla con Massa. La última ocurrió el fin de semana previo a la marcha aunque hace años que conversan. Siempre es el del Evita el que va hasta Tigre junto a su pareja Patricia 'La Colo' Cubría. Alguna vez incluso se han juntado en algún bar con vista al río.

-¿Massa los entiende?, pregunto esta periodista sobre sus últimas conversaciones.

-(Silencio) Sergio Massa nos escucha.

-Ustedes apoyaban a Martín Guzmán, ¿y a él?