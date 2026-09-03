En agosto, se fabricaron 39.381 vehículos en la Argentina, una suba del 26,3% con relación a los volúmenes de julio pero una caída del 11,6% comparada con igual mes del año pasado, informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

No obstante, es el menor retroceso que la industria automotriz registra en lo que va de 2026, por encima del 13,6% de junio y sólo superado por el único mes desde enero en que el sector registró crecimiento: 0,4% en marzo.

Hasta agosto, las terminales radicadas en el país fabricaron 275.228 vehículos, un 17,1% menos que en ocho meses de 2025.

“ Los resultados de agosto muestran una recuperación respecto de julio, aunque la evolución interanual y los datos acumulados indican que el sector continúa atravesando un escenario desafiante ”, dijo Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la cámara que agrupo a las automotrices.

“ El desempeño de las exportaciones confirma la capacidad y el potencial de la industria automotriz. Pero será necesario seguir avanzando en una agenda de competitividad, que permita continuar ampliando mercados y generar mejores condiciones para la producción, la inversión y el empleo ”, agregó.

El mes pasado, las automotrices locales exportaron 24.589 vehículos, 5,2% más que en junio pero 3,6% menos que en agosto de 2025.

Desde enero, las ventas externas acumularon 178.859 unidades, un 0,9% por encima de ocho meses del año previo.

Pero esto se debe a que, después de 2024 y 2025 con caída de exportaciones -11% el año pasado-, las terminales, que envían al exterior cerca del 70% de su producción, ajustaron sus planes industriales para 2027 a una realidad de pérdida de competitividad -sobre todo, por la carga impositiva- y mayor competencia, en especial, con productos asiáticos, en los principales destinos de la región.

En sintonía con la caída de patentamientos -que fue del 19,1% en agosto, informó Acara, la cámara de los concesionarios-, las ventas al mercado doméstico también continúan en baja. Sumaron 39.068 operaciones mayoristas el mes pasado, mejora del 14,3% contra julio y merma de 24,5% contra los volúmenes de agosto de 2025.

En lo que va del año, las automotrices les comercializaron a sus concesionarias 301.377 unidades, una caída del 24,8%. En los vehículos de producción nacional es más nítida: 10.419 en agosto, 10,1% más que en julio pero 32,9% abajo contra un año antes. En ocho meses, sumaron 89.288 entregas, un desplome del 40 por ciento.