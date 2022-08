Quién es el policía que manejará la seguridad en la provincia copada por el narcotráfico

El gobernador Omar Perotti tiene un problema aún mayor que la inflación: el narcotráfico que cada semana se cobra más muertes, incluso de niños. Para Santa Fe, y fundamentalmente para la ciudad de Rosario, es un drama contra el que la política no encuentra solución. Este miércoles el gobernador apeló a un ex policía, Rubén Diego José Rimoldi, para que se haga cargo del Ministerio de Seguridad.

Rimoldi ya venía trabajando en el equipo del gobernador de Santa Fe como asesor del ministro de Gestión Pública Marcos Corach, desde donde estaba en contacto con los municipios. Antes fue secretario de Seguridad de Casilda, el municipio del que es oriundo y donde quiso ser intendente en su paso por el Frente Progresista. Su antecesor en el ministerio, Jorge Lagna, duró sólo 16 meses.

PROMESAS DEL MINISTRO

Omar Perotti tomó juramento al ministro Rubén Rimoldi en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno

"Estaremos presentes en los lugares más álgidos", prometió en el acto de asunción en la Casa Gris el flamante ministro que dijo no tener condicionamientos partidarios y que tomará medidas urgentes como una mayor presencia policial.



Tras prestar juramento frente al gobernador, Rimoldi aseguró que mantendrá las políticas de seguridad pero puntualizó que "vamos a ordenar los mandos de la manera que corresponde y vamos a reestructurar los cuadros para que, en los lugares más álgidos, estemos presentes a partir del tiempo que sea necesario en rapidez". "A partir de mañana vamos a trabajar en reacomodar los cuadros para poner a los policías en la calle", destacó.

Sus dichos no son nuevos. En Santa Fe recordaban algunas entrevistas que concedió en el pasado reciente cuando reprochaba que la policía no tuviera una pirámide de mando y le atribuía al ex gobernador Jorge Obeid una ley policial que "comenzó con la autodestrucción de la institución policial".

A la oposición no le cayó bien la designación y Perotti tuvo que salir a defender su decisión. "La situación requiere de aportes, no me pongo a mirar si tiene pertenencia política de tal o cual, amerita en este momento grandeza de todos", respondió el mandatario y minimizó la crítica al ministro por su paso por la fuerza policial. En cambio le atribuyó "conocimiento, experiencia y formación" para el cargo.

"Sería bueno que sin prejuzgar contribuyan, ayuden", señaló el dirigente del Frente de Todos que salió al cruce de los cuestionamientos al pasado como policía de Rimoldi. "Lo que le he pedido al ministro es pocas palabras y acción", destacó aunque avisó que no dudará en remover a quien no cumpla la ley y ofreció como ejemplo las exoneraciones a integrantes de la fuerza vinculados con los delitos contra los que luchaban.

"Sería bueno que sin prejuzgar contribuyan, ayuden", pidió Perotti.

Justo este martes hubo una serie de allanamientos en Casilda, Rosario, Chabás y Snaford en los que se secuestró un kilo de droga, armas de fuego, municiones, balanzas de precisión y otros elementos para el corte y venta de estupefacientes y se detuvo a diez personas, entre ellas el subjefe de la comisaría de Chabás.

MINISTRO CON PASADO

El flamante ministro se desempeñó en seguridad vial, inteligencia e investigación criminal, operaciones policiales, armas y explosivos. Fue jefe de Policía Departamental y comisario general hasta su retiro en el año 2008 cuando dejó la jefatura de la Unidad Regional IV de Policía, con jurisdicción en el departamento Caseros.

A los 49 años pidió el retiro en desacuerdo con las reformas que se aplicaron a la fuerza provincial. "No puedo subordinarme a las órdenes de un superior de menor jerarquía que yo", expresó tras el nombramiento del Comisario General Luis Hek al frente de la fuerza policial. Los memoriosos dicen que el ahora ministro quería la silla que el entonces gobernador Hermes Binner le dio a Hek.

El nuevo ministro fue también asesor de Seguridad de la Liga Casildense de Fútbol, de la Federación de Automovilismo y de la Municipalidad de Las Parejas y hasta presidió la Comisión Deportiva de Federación de automovilismo provincial.

Uno de los más críticos fue el ex ministro de seguridad y actual diputado provincial (UCR Evolución) Maximiliano Pullaro. "Es un retroceso enorme", apuntó y agregó que "el gobernador Omar Perotti juraba paz y orden. Poner a un comisario retirado para manejar la seguridad es darle el poder a la policía que tomen las decisiones".