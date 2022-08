El kirchnerismo cruzó a Marc Stanley con una irónica alusión al embajador que se opuso a Perón

Las repercusiones no se hicieron esperar luego de que Marc Stanley, el embajador de los Estados Unidos, hablara en el Council of the Americas y pidiera que si la salida para la Argentina era una coalición, las fuerzas políticas lo hicieran ya: "unan sus fuerzas ahora mismo, este es el momento".

Esas palabras del embajador norteamericano se pronunciaron en un evento donde participó Sergio Massa, el ministro de Economía, y Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño. Ambos funcionarios se refirieron a posibles acercamientos entre parte del oficialismo y la oposición.

Estas primeras señales trajeron una respuesta por parte de varios miembros del Gobierno nacional y bonaerense, los cuales repudiaron las declaraciones del diplomático sobre la política argentina y recordaron figuras de la política internacional en la década del '50.

Sergio Massa y CAF acordaron un crédito de u$s 740 millones: para qué se utilizará

Se reactivan las represas con China en Santa Cruz: cuántos dólares se esperan y qué pasa con Atucha III

"He oído a Horacio Rodríguez Larreta hablar de que quería ser parte de una coalición en el próximo gobierno que salvara al país; yo les digo que el momento es hoy, que no esperen a las elecciones de 2023", opinó Stanley.

El repudio kirchnerista al embajador de Estados Unidos

Una de las primeras que salió al cruce de Stanley fue la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, quien en declaraciones radiales fue consultada por los dichos del diplomático y apeló a la ironía para responderle.

"Empecemos por casa para hacer coaliciones. Es muy fácil opinar desde afuera sobre otro país", disparó Cerruti, quien agregó que "con Trump no les está yendo muy bien, hay que ver si allá hacen alianzas entre los demócratas y los republicanos.

El kirchnerismo cruzó a Marc Stanley (derecha)

La vocera también consideró que Stanley "es un embajador más, no hay que volver a las épocas en las que lo que decía o dejaba de decir el embajador de Estados Unidos nos importaba tanto como para terminar con la etapa cambiaria".

Otro que también se metió en el tema fue Andrés "el cuervo" Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, quien en Twitter publicó tan solo unas palabras: "Tranquilo Marc Braden". La referencia es a Spruille Braden, el embajador estadounidense en 1945 cuando el Partido Justicialista impuso el lema "Braden o Perón", en plena campaña presidencial para 1946.

Tranquilo Marc Braden — Andrés Larroque (@larroqueandres) August 19, 2022

La diputada oficialista, Sandra Vallejos, también opinó sobre los dichos en el Consejo de las Américas y analizó que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio son coaliciones: "¿Qué coalición quiere/n? No se moleste. Este país espera q no se meta en nuestra política interna".