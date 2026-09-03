En esta noticia Reforma de la Carta Orgánica del BCRA

La morosidad a familias, que en julio trepó al 12,8%, monopolizó las discusiones en la City. Tras asegurar que se trata de un problema entre privados, el Gobierno dio un paso más este jueves. “No estamos pensando en un paquete de rescate para los bancos”, aseguró el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en diálogo con El Cronista.

El titular del BCRA también descartó bajar los encajes para estimular al crédito. “No estamos pensando en modificar el encaje, y menos vincularlo con la dinámica del crédito”, afirmó.

“El encaje es una herramienta de política monetaria. En el pasado, entre otros abusos que hubo en el ejercicio de la política monetaria, los encajes se distorsionaron. Se usaron como un incentivo para compensar las pérdidas que te implicaba un crédito direccionado. Te decían: “Te obligo a que le prestes a tal”, y te reducían el encaje. Esa es una distorsión que arrastramos. No es el uso correcto de esa herramienta", agregó.

Además, subrayó la importancia del crédito para la actividad económica: “Es mejor tener más crédito que menos. Me gustaría que el crédito crezca”.

Reforma de la Carta Orgánica del BCRA

Bausili disertó en la Universidad Torcuato Di Tella, en un evento titulado “Conversaciones acerca de la independencia del Banco Central”. Allí, defendió el proyecto del Gobierno de reforma de la Carta Orgánica de la entidad.

“Los políticos abusaron de la sociedad a través de un uso excesivo de la monetización como una fuente de financiamiento. Tenemos que hacer algo que preserve a la sociedad de ese abuso tan grande”, aseveró.

“Con una hoja de balance más sana y menos dependencia financiera del Tesoro, la institucionalidad y este tipo de reformas deberían proveer credibilidad al BCRA y volverlo más independiente y menos influenciable”, agregó.

En un panel previo, el economista Emmanuel Álvarez Agis, fundador de la consultora PxQ, había advertido que la reforma de la Carta Orgánica abría “la posibilidad de que el Central emita deuda externa”. “Un Bopreal Serie D ley Nueva York, nuevos repos, swaps, etcétera”, enumeró, al tiempo que agregó que puede poner como colaterales de los repos bonos o incluso oro.

Consultado por esa declaración, Bausili afirmó que el Central ya tiene la posibilidad de financiarse con repos, sin la nueva reforma. “Eso hoy ya se puede hacer. Lo podés hacer con oro, aunque no se hizo. Pero si quisiese lo podrías hacer con cualquier otro activo del Banco Central”, concluyó.