Vox le exige a Feijóo dejar de “marear” y presentar la moción de censura contra Sánchez: estas son las condiciones para convocar elecciones generales. (Fuente: EFE / Mariscal)

La posibilidad de una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue generando tensión en el escenario político español. Este martes, Vox volvió a presionar al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para que dé un paso al frente y registre la iniciativa si realmente está dispuesto a impulsarla.

Mientras tanto, los socios parlamentarios del Ejecutivo y el propio Gobierno han respondido a los movimientos del PP cuestionando la viabilidad de la propuesta y la búsqueda de apoyos entre partidos como Junts y el PNV. El debate se ha intensificado en medio de las especulaciones sobre una eventual convocatoria anticipada de elecciones generales.

Vox exige a Feijóo que presente ya la moción de censura

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, instó a Alberto Núñez Feijóo a dejar de “marear” con el debate sobre una posible moción de censura y a presentarla de manera inmediata si realmente tiene intención de hacerlo.

Según afirmó, el presidente del Gobierno está “muy entretenido” observando las opiniones generadas alrededor de la iniciativa cuando, a su juicio, debería estar preocupado por la acción de la oposición. Por ello, reclamó al líder popular que tome una decisión definitiva. “ Que la presente ya, no puede ser que el PSOE esté riéndose presenciando este debate artificial ”, señaló Millán.

Vox urge a Feijóo a dejar de "marear" y presentar ya la moción de censura contra Sánchez. Quique Garcia

Las condiciones de Vox para apoyar la iniciativa

La dirigente de Vox reiteró que su formación respaldaría una moción de censura únicamente bajo dos condiciones: que sirva para convocar de forma inmediata elecciones generales y que no implique concesiones a los partidos nacionalistas.

Millán respondió además a las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, quien había retado a Feijóo a desplazarse a Waterloo, en Bélgica, para negociar con Carles Puigdemont una posible operación parlamentaria.

En este sentido, sostuvo que nadie entendería que el presidente del PP negociara con “un partido separatista fuera de España” y recordó que tanto Junts como el PNV continúan respaldando al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Gobierno ve "cinismo" y "desesperación" en Feijóo al pedir ayuda al PNV y Junts. (Fuente: EFE).

Los socios del Gobierno desafían al líder del PP

Desde las filas de los socios parlamentarios del Ejecutivo, las críticas también fueron contundentes. El diputado de Compromís y miembro de Sumar, Alberto Ibáñez, aseguró que Feijóo no cuenta con los apoyos necesarios para registrar una moción de censura y le retó a viajar a Waterloo para negociar con Junts.

Ibáñez ironizó sobre el coste del desplazamiento y afirmó que el líder popular tendría que “tragarse el sapo” de pactar con fuerzas independentistas para sacar adelante la iniciativa.

La diputada de Compromís Águeda Micó defendió que, si existiera una posibilidad real de éxito, Feijóo ya habría viajado a reunirse con Puigdemont. Además, calificó de “performance” la estrategia del PP al considerar que no dispone de los votos necesarios para construir una mayoría parlamentaria.

Por su parte, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello cuestionó que el líder del PP tenga autoridad para realizar ofertas a Junts y al PNV, mientras que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, evitó valorar la propuesta y centró sus críticas en la actuación política del PSOE.

El Gobierno acusa a Feijóo de actuar con “cinismo” y “desesperación”

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, cargó contra el presidente del PP y aseguró que su comportamiento puede definirse con dos palabras: “cinismo” y “desesperación”. Saiz reprochó a Feijóo que busque ahora el respaldo de Junts y del PNV para una eventual moción de censura después de haber mantenido durante años un discurso crítico contra ambas formaciones.

La portavoz defendió además que la relación entre el Ejecutivo y sus socios parlamentarios sigue siendo positiva y afirmó que el Gobierno continúa aprobando medidas gracias a un diálogo “permanente y responsable”. Frente a ello, acusó al PP de no contar con un proyecto alternativo para el país y de limitarse a ejercer una “oposición marrullera”.

Finalmente, reivindicó la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y destacó medidas como la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones y la creación de empleo como muestra de una “hoja de ruta clara”.