La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció una reducción del 50% en determinadas multas por incumplimientos tributarios.

El beneficio alcanza a pequeñas y medianas empresas, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que cumplan con los requisitos previstos en la normativa.

La medida fue reglamentada mediante la Resolución General 5927/2026, publicada en el Boletín Oficial el 12 de noviembre. Para acceder, los contribuyentes deberán regularizar las obligaciones formales que originaron las sanciones hasta el 18 de diciembre de 2026, inclusive.

El régimen forma parte de la Ley 27.826, conocida como Ley de Inocencia Fiscal II, que incorporó un mecanismo especial para reducir multas por determinadas infracciones formales.

Quiénes pueden acceder a la reducción del 50% de ARCA

El beneficio está destinado a contribuyentes que, al momento de cometer la infracción, se encontraban dentro de alguna de las categorías contempladas por la Resolución General 5927/2026.

Los sujetos alcanzados son:

Micro, pequeñas y medianas empresas: deben pertenecer a los tramos 1 o 2, contar con el Certificado MiPyME y tener registrada la caracterización correspondiente ante ARCA.

Personas humanas : contribuyentes individuales que no estén categorizados como Grandes Contribuyentes.

Sucesiones indivisas: también están incluidas dentro del régimen.

Entidades sin fines de lucro: asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de propietarios y otras formas jurídicas contempladas por la resolución.

La condición del contribuyente se verifica al momento en que se cometió el incumplimiento. Por eso, no alcanza con obtener el Certificado MiPyME después de haber recibido la multa: la empresa debía reunir los requisitos correspondientes cuando se produjo la infracción.

ARCA.

Qué multas de ARCA tienen una rebaja del 50%

La reducción alcanza exclusivamente a determinadas sanciones por incumplimientos de deberes formales, previstas en los artículos 38 y 39 de la Ley 11.683 de Procedimiento Fiscal.

Entre las infracciones contempladas se encuentran la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos establecidos y el incumplimiento de otros deberes formales vinculados con la información que deben proporcionar los contribuyentes.

Para que la multa pueda ingresar al régimen, también deben cumplirse estos requisitos:

La obligación que originó la sanción debe haber vencido a partir del 2 de enero de 2026.

La infracción debe haberse cometido antes del 9 de octubre de 2026.

Al 9 de octubre, la multa no debe encontrarse firme o, si ya estaba firme, no debe haber sido cancelada.

La resolución también aclara que quedan afuera las multas cuyo importe haya sido incorporado a un plan de facilidades de pago, ya que se consideran canceladas a los efectos de este régimen.

La reducción no comprende todas las sanciones tributarias ni implica una condonación de impuestos adeudados. Se limita al importe de las multas formales contempladas por la ley.

Qué trámite hay que hacer antes del 18 de diciembre para pagar menos

La Resolución General 5927/2026 establece que los contribuyentes deberán cumplir con los deberes formales omitidos que dieron origen a la multa antes del 18 de diciembre de 2026, inclusive.

El procedimiento depende de la situación de cada sanción:

Si la multa no está en discusión: el contribuyente debe presentar la declaración jurada, información o documentación pendiente que originó la infracción. Una vez cumplida esa obligación dentro del plazo, la reducción del 50% opera de pleno derecho, sin necesidad de realizar una solicitud adicional ante ARCA.

Si la multa está en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial: además de regularizar la obligación formal, deberá realizar una presentación a través del servicio web “Presentaciones Digitales”. Allí tendrá que seleccionar el trámite “Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826″ e identificar la sanción mediante el número de sumario, resolución o instrumento correspondiente.

El contribuyente deberá realizar la presentación antes del 18 de diciembre, inclusive. La adhesión implica aceptar la pretensión fiscal por la parte de la multa que no se reduce, renunciar a las acciones y derechos vinculados con esa discusión y hacerse cargo de las costas y gastos que correspondan.

Hasta cuándo se puede solicitar el beneficio de ARCA

El plazo para cumplir con las obligaciones formales omitidas vence el 18 de diciembre de 2026. La misma fecha rige para realizar la presentación digital adicional cuando la multa se encuentre en discusión.

La resolución establece que el beneficio no permite solicitar la devolución de importes que ya hayan sido abonados antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.826.