Traigan dólares que SIRA sobran: hay más permisos pero ahora el problema es cómo pagar las importaciones

Aunque los giros al exterior continúan complicados por "errores" e inconsistencias que arroja la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cuando los bancos quieren validar los pagos de sus clientes -importadores- en las últimas horas el Sistema de importaciones de la República Argentina (SIRA) generó un nivel de aprobaciones "nunca antes visto".

Precisamente, el viernes 24 "parece que dejaron el sistema en piloto automático", dijo a El Cronista Eduardo Rotbard titular de IntegraComex, una consultora especializada que procesa el 2 5 % de las importaciones del país, pero no supo explicar la razón ya que, en la práctica, las empresas no logran acceder a dólares oficiales.

En concreto, en un sólo día, las aprobaciones se multiplicaron por cuatro en relación al mejor registro previo al balotaje. Los datos del relevamiento privado muestran que cerca de 2000 SIRAs fueron autorizadas en un solo días, mientras en las jornadas previas se liberaban de a 300, en promedio .



Además, en plena transición de gobierno, en su mayoría salieron "rápido" en hasta 15 días (49%); 26% hasta 30 días; 24% hasta 60 días y una porción menor aguardaba su aprobación hace 90 días.



En la comparación mensual, luego de haber experimentado un boom en octubre, en el anteúltimo mes del año las autorizaciones volvieron a bajar, sin embargo, el 60% se dio en un plazo de 15 días, contra el 49% que lograron una luz verde con el mayor dinamismo el mes anterior.

Aunque algunos sectores se vieron beneficiados, Rotbard destacó que en la comparación semanal en todos los sectores se dieron bajas en las aprobaciones: en bienes de consumo 20% (-4%); en bienes intermedios 22% (-12%); bienes de capital 20% (-17%) mientras que del rubro vehículos no se autorizó nada.

"Se aprueba todo pero a CCL o MEP", confirmó un importador del sector textil y reconoció que desde hace meses descartó el acceso al mercado libre de cambios (MLC) por la necesidad de cumplir con los compromisos en el exterior. Una vez que los importadores recurren a dólares financieros, tiene restringido por 6 meses la posibilidad de operar en el mercado oficial .

Los errores 46 y 47 continúan demorando el acceso a divisas, confirmó la especialista Yanina Lojo y describió que sólo se lograron subsanaciones en casos extremos con el de proveedores de bananas de Bolivia y Brasil, a partir de gestiones que realizaron las cámaras de comercio en Cancillería, ante el freno de ingreso de mercadería.

La otra cara

La "catarata" de SIRAs aprobadas es interpretada por los referentes del sector como un intento de la gestión saliente por dejar en orden la pata administrativa , sin embargo, apuntan que es un "inmenso" problema porque "sigue creciendo la deuda comercial" que ya supera los u$s 54.000 millones.

Según Romano Group, desde diciembre de 2021, la deuda comercial creció 96% en bienes (u$s 43.000 millones) y 30% en servicios (u$s 11.000 millones) .

En línea, las entidades que nuclean al comercio exterior ya advirtieron al gobierno entrante sobre el efecto negativo que genera la restricción de divisas en economía y que la situación complica tanto el ritmo de la actividad como la salida del "cepo".

Diversas empresas consultadas señalan que "las SIRAs ya no son el problema" y apuntan que por el alto nivel de endeudamiento los proveedores del exterior comenzaron a girar intimaciones legales y cortaron el envío de mercadería. "Hasta que no paguemos no nos regularizan", planteo un directivo de una pyme autopartista.

Por eso, lo que también se apunta es que este alto nivel de despacho es un "regalito" que deberá resolver la gestión de Javier MIlei a partir del 10 de diciembre.

Aunque el clima de transición y la falta de resolución de reclamos por parte de la Secretaría de Comercio desalienta a los importadores a realizar sus descargos a través de una Multinota Aduanera (MUELA), Lojo reiteró que en los casos que corresponda, hagan efectivo el trámite para tener un respaldo frente a la solución -por ahora incierta- que pueda tomar la próxima administración.