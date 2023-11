Importaciones: 2 sectores clave están en riesgo por la falta de dólares

La Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) emitió una alerta frente a la imposibilidad de cumplir con compromisos de pagos en el exterior y anticipó que la situación está impactando negativamente en el mantenimiento de buques, pago de seguros internacionales, arrendamientos de buques extranjeros, la adquisición de repuestos y servicios de reparación .

En un momento "crítico" de transición gubernamental las navieras instaron a las autoridades entrantes y salientes a la "acción inmediata" ante las restricciones cambiarias que "amenazan la operatividad del transporte fluvio - marítimo en el país" que principalmente operan con carga del sector energético: petróleo y fertilizantes para el agro.

El comunicado advierte que se requieren "medidas urgentes" para e vitar el desabastecimiento de combustibles y fertilizantes en el país y llama la atención sobre una situación " paradójica ":



"Las divisas que hoy está necesitando el sector para garantizar una operación segura, y el normal abastecimiento de los productos e insumos esenciales, es exponencialmente menor a las divisas que se deben abonar por fletes -que deban llevar servicios extranjeros- que deberán reemplazar a buques argentinos que queden fuera de servicio por las dificultades descriptas", destacó la FENA.

En ese sentido, en diálogo con El Cronista explicaron que la deuda actual por servicios al exterior asciende a u$s 3,5 millones (SIRASE) y las autorizaciones en SIRA sin el pago correspondiente se acercan a u$s 2,3 millones, mientras que el costo total por "charteo" para posicionar un buque tanque en el muelle y utilizarlos por 30 días es de u$s 3 millones.

Por eso, desde la entidad que representa a más de 50 embarcaciones que conforman la totalidad de la flota nacional avisan que en cuanto un solo buque quede fuera de servicio por no contar con la póliza del seguro internacional vigente o por problemas de mantenimiento y reparación, "el costo que deberá asumir una sola compañía para sostener su actividad equivale al monto que hoy necesita todo el sector para operar con normalidad".

La situación es "crítica" dado que por la falta de pago de servicios y "de no mediar de manera inmediata" los buques que transportan petróleo crudo y combustibles deberán discontinuar el desarrollo de sus actividades.

Este cuadro puede alterar o interrupción la matriz energética nacional, dado que los buques de la flota nacional son los que transportan el petróleo crudo a las refinerías locales y distribuyen combustibles para el territorio nacional , incluyendo zonas de alta sensibilidad como Tierra del Fuego y alimentan las centrales de generación eléctricas.

Las demoras de entre 4 y 6 meses, se dialogaron con funcionarios de la Secretaria de Comercio como al Ministerio de Transporte de la Nación y, en "reiteradas" oportunidades se presentaron notas al Poder Ejecutivo. Sin embargo, la falta de respuesta "amenaza la viabilidad operativa" lo que exige, según ls autoridades de FENA, una solución antes del cambio de gobierno, el próximo 10 de diciembre.