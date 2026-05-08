Martín Menem es no solamente el jefe de la Cámara de Diputados sino una pieza clave en el armado de Karina Milei y el gobierno nacional. En este sentido, en una entrevista con El Cronista desarmó las hipótesis que apuntan a un posible cambio de rol dentro del Ejecutivo y habló sobre las intenciones de la oposición de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El Ejecutivo envió esta semana varios proyectos al Congreso, entre ellos el proyecto de ley para modificar el régimen de subsidios en zonas frías, la reforma electoral y un proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que modifica las leyes sobre la propiedad de la tierra. En el Congreso, el oficialismo considera llamar a sesión pronto y recuperar la agenda, voces de ambos lados desconfían de que la oposición tenga los votos para poder interpelar al jefe de Gabinete por los presuntos casos de corrupción que se le endilgan. - La oposición tiene la idea de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. ¿Podría llegar a suceder? -Es un poco más de lo mismo, que intentaron hacer antes. Si juntan el número que lo junten, no hay problema, y veremos cómo resolver. - Se habla de cambios en el Gabinete, incluso se habló de su llegada en reemplazo de Manuel Adorni. -No, eso definitivamente no (va a pasar). Es todo falso, no hay ningún tipo de cambio. Manuel es el jefe de Gabinete, yo soy presidente de la Cámara de Diputados. Lo digo para evitar cualquier tipo de especulación, no hay ninguna posibilidad de ese cambio del que tanto hablan. Ninguna posibilidad. -Ayer se conoció la declaración del contratista Matías Tabar, él aseguró que el jefe de Gabinete le habría pagado 250 mil dólares por la renovación de su casa de country en Indio Cúa. ¿Cuál es la opinión del gobierno? ¿Cuál es la opinión de la Cámara de Diputados? Nuestra opinión es que la Justicia tiene que hacer su trabajo. Nosotros no nos vamos a prestar a toda esta mediatización todo el tema judicial, hay división de poderes, que resuelva la justicia oportunamente. -Ahora viajan para San Juan, para la Cumbre Minera. ¿Cuáles son las expectativas del Gobierno nacional? Mañana (jueves) vamos a San Juan, por la jornada de minería. Creo que la agenda del gobierno es en ratificación y apoyo al sector que se ha impulsado mucho a través del RIGI, que ya venía desde antes, pero ahora se va a generar muchísimo trabajo y muchísimas exportaciones. Al mismo tiempo, favorece la dinamización de la economía en el interior, con lo cual es un apoyo y una ratificación al sector, teniendo tantos minerales por explotar y por exportar. - ¿Qué se viene en la agenda legislativa? Están impulsando el proyecto de ley de Hojarasca. -Estamos trabajando en la ley hojarasca, tenemos también algunos tratados internacionales. Eso es lo próximo que vamos a tratar de votar los diputados, y vamos a ver, este, algunos proyectos más, si es que podemos dictaminar y meterlo en la misma sesión. Por ahora estamos definiendo fecha. -El proyecto de zonas frías dio lugar a algunas preocupaciones en las provincias patagónicas, ¿Por qué el Ejecutivo encabeza estos cambios en subsidios? -No he estudiado el proyecto en profundidad, están los diputados y diputadas que se dedican al tema. Veremos qué decisión toma la cámara. - ¿Va a ser candidato el año que viene? No, no está en mis planes, lo mío es la semana que viene, siempre es trabajar para la semana que viene.