Este viernes, 8 de mayo de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1747 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0%. En el mercado euro-dólar, la cotización mostró un cambio leve: 0.47% en la última semana y 0.55% en el último año. Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere un aumento constante, lo que indica una cierta fortaleza en su valor en el mercado. A pesar de la tendencia al alza en la cotización, es importante monitorear los factores económicos que podrían influir en su comportamiento en el futuro. La estabilidad de esta tendencia será clave para evaluar su impacto a largo plazo. En la última semana, la volatilidad económica del Euro frente al dólar fue del 3.80%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.36%. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.