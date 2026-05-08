Este jueves, 7 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8004 (La cama). Soñar con La cama suele señalar necesidad de descanso, seguridad o refugio; tu cuerpo y mente piden pausa y autocuidado. También puede aludir a intimidad y vínculos afectivos; según el contexto, revela deseos, límites personales o asuntos pendientes en la relación. Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos horas: vespertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno. Durante cada sorteo se extraen 20 bolillas con orden asignado. Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.