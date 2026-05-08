El dólar cotiza a 17.26 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 8 de mayo de 2026.Esta cifra evidencia que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.29%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.31 pesos y un mínimo de 17.3 pesos. La cotización del Dólar mostró una caída: en la última semana retrocedió -1.13% y en el último año acumula -9.60%. En 10 días, el dólar fue volátil con predominio de caídas: 6 bajas y 4 subas, sin jornadas estables; breve repunte inicial, retrocesos seguidos a mitad y al final y cierre en tono negativo. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.59%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.20%. La cotización del Dólar en el día de hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Comparado con los días pasados, esta alza sugiere un aumento en la demanda por la moneda, lo que puede indicar una mayor confianza en la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que alertaría sobre posibles problemas económicos. Así, la tendencia actual sugiere estabilidad y crecimiento en el uso del Dólar en el mercado. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.